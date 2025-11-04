  • вівторок

В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни

Очаків Миколаївської області, довоєнний час, архівне фото «МикВісті»Очаків Миколаївської області, довоєнний час, архівне фото «МикВісті»

Станом на жовтень в Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей. Це половина від кількості населення довоєнного часу.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».

— Кількість людей у нас змінюється усі чотири роки, але виходячи з видачі гуманітарних вантажів, то в нас приблизно однакова кількість і дорослих, і дітей, — сказав міський голова Очакова Сергій Бичков.

Очаків обстрілюють щодня. «Ми випробували на собі усі види озброєння», каже заступник мера Олексій Васьков. Зараз російські військові щодня запускають на місто FPV-дрони, розвідувальники, обстрілюють з артилерії, атакують різними видами ракет. Саме через Очаків летить більшість «Шахедів», якими Росія обстрілює Україну.

— До цього звикнути неможливо. Ми тут усі нервові, погано спимо вночі. Але куди нам їхати? Тут наш дім, — каже про життя в Очакові мешканка Тетяна.

Нагадаємо, станом на жовтень 2025 року в Очакові зруйновано або пошкоджено 70% будівель: приватні будинки, багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури.

0
