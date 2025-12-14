У Миколаєві пішоходу, який спричинив ДТП з поліцейським авто, склали адмінпротокол, фото: МикВісті

Учора, 13 грудня, у Миколаєві пішохід переходив дорогу у невстановленому місці та зіткнувся зі службовим автомобілем поліції. За порушення правил дорожнього руху на нього склали адмінпротокол.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.

ДТП сталася близько 19:00 на вулиці 3-я Слобідська. Пішохід зіткнувся зі службовим Renault Logan, що рухався в бік проспекту Центрального.

«Подія сталася 13 грудня приблизно о 19:00 на вул. 3-я Слобідська у Миколаєві. Пішохід, перетинаючи проїзну частину у невстановленому для переходу місці, допустив контактування зі службовим автомобілем Renault Logan, який рухався в бік проспекту Центрального», — йдеться у повідомленні.

Поліцейський, який перебував за кермом, освідування на алкотестері пройшов і був тверезим. 38-річний пішохід отримав незначні травми.

«За порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, відносно пішохода патрульні поліцейські, за дорученням співробітників ДБР, склали адмініматеріал за ст. 124 КУпАП, який для подальшого розгляду скеровано до суду», — додали в поліції.

Крім того, керівництво обласного главку поліції призначило службове розслідування, щоб перевірити всі обставини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно на вулиці Генерала Алмазова легковик зіткнувся з тролейбусом. За попередньою інформацією, водій легковика не обрав безпечну швидкість та не врахував стан мокрого дорожнього покриття. Через занос машину винесло на зустрічну смугу, де вона в’їхала в дерево, після чого зіткнулась з тролейбусом.