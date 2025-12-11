На трасі в Миколаївській області через зіткнення автомобілів загинув водій фургона
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
11:28, 11 грудня, 2025
-
Зранку 11 грудня на трасі «Одеса—Мелітополь—Новоазовськ» біля села Половинки Миколаївського району сталася аварія.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
За попередніми даними, автомобіль Citroën Berlingo, яким керував 36-річний чоловік, зіткнувся з вантажівкою MAN із напівпричепом під керуванням водія того ж віку. Внаслідок зіткнення водій фургона загинув на місці від отриманих травм. Водій вантажівки від медичної допомоги відмовився.
Слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, у Миколаєві 1 грудня на вулиці 6-а Слобідська, сталася складна дорожньо-транспортна пригода, у якій пошкоджень зазнали одразу шість автомобілів.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.