Медобладнання, спортінвентар, ліки: Данія передала Миколаївщині гуманітарну допомогу

Миколаївщина отримала гуманітарну допомогу від Данії. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала гуманітарну допомогу від Данії. Фото: Миколаївська ОВА

У середу, 10 грудня, до Миколаївської області прибула нова партія гуманітарної допомоги від датських благодійників. Дві вантажівки, передані фондом Bevar Ukraine.

Як зазначили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, це вже 500-та вантажівка допомоги з Данії для регіону.

Гуманітарна допомога включає медичне обладнання, спортивний інвентар, речі першої необхідності та обладнання для шкіл і соціальних закладів.

Миколаївщина отримала гуманітарну допомогу від Данії. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала гуманітарну допомогу від Данії. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала гуманітарну допомогу від Данії. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала гуманітарну допомогу від Данії. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала гуманітарну допомогу від Данії. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала гуманітарну допомогу від Данії. Фото: Миколаївська ОВА

Зокрема, Снігурівка отримає лікарняні ліжка, матраци, інвалідні візки та медикаменти. Первомайськ — спортивний одяг, баскетбольні м’ячі та кухонне приладдя для переселенців. А у Вознесенську допомогу передадуть до спеціалізованої школи: парти, стільці, інтерактивні дошки та тепле взуття для дітей.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» отримало новий автомобіль, його передали партнери з Данської ради у справах біженців (DRC).

