Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
16:00, 11 грудня, 2025
-
Миколаїв готує насичену культурну програму для мешканців та гостей міста. Театральні прем’єри, живі концерти, новинки кінопрокату та спеціальні заходи для наймолодших — кожен знайде щось до душі.
Щоб ваш вікенд пройшов цікаво та змістовно, «МикВісті» зібрали найяскравіші події у зручному огляді.
Кінотеатр Multiplex
Афіша 12-18 грудня
Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер
Снігова королева — анімація, фентезі, пригоди, сімейний
Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний
Жодного вибору — кримінал, трилер, комедія, драма
Ти — космос — драма, комедія, фантастика
Пʼять ночей у Фредді 2 — жахи, трилер
Потяг до Різдва — сімейний, комедія
Однієї тихої ночі— жахи, трилер
Миколаївський академічний художній драматичний театр
12 грудня, пʼятниця, 18:00
14 грудня, неділя, 16:00
«Безіменна зірка» — оптимістична історія кохання
Дія відбувається у маленькому містечку, де кожен день схожий на попередній, а політична система перетворила мешканців на недобрих сусідів, що стежать один за одним, а потім ганьблять, доносять, роблячи наклепи свідомо підступно, жорстоко. Раптом одного пізнього вечора у цій депресивній глушині зупинився столичний потяг. З нього висадили пасажирку без квитка на ім’я Мона — красуню і світську левицю. Між нею і місцевим учителем астрономії Маріном зароджується кохання. Та чи здатні ці стосунки тривати всупереч обставинам? Що є кохання у страшному світі, де доля кожного постійно тремтить на межі між життям і смертю?
13 грудня, субота, 16:00
«Диригент янголів» — драма
Що ви знаєте про Миколу Леонтовича? Звісно, це неперевершений композитор, Подільський Бах, під егідою якого розвивалась музична культура доби українського Відродження ХХ століття. Спадщина Миколи Дмитровича своєю майстерністю й неповторністю сягає вершин світового музичного мистецтва. Проте чи зможете розповісти, якими були його особистісні характеристики? Чим захоплювався митець у дитинстві, юності? Як починався його творчий шлях? Чим займався у вільний час?
18 грудня, четвер, 18:00
«Усе сплачено!» — трагікомедія
Усе в нашому світі можна купити: дім, машину, друзів, любов, сім’ю… У цьому впевнений головний герой вистави. А чи так це насправді? Навіть добре продуманий план іноді може піти всупереч звичайному порядку.
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії
«У горі й радості» (мала сцена)
12 грудня, пʼятниця, 18:00
13 грудня, субота, 16:00
«За двома зайцями» (велика сцена)
12 грудня, пʼятниця, 18:00
13 грудня, субота, 16:00
Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.
Миколаївська обласна філармонія
13 грудня, субота, 15:00 — концерт естрадного ансамблю «ART COLORS BAND»
«Концерт естрадного ансамблю "ART COLORS BAND" із програмою «Бути щасливими» — це музичний простір, де кожна нота наповнена радістю, теплом і щирими емоціями. Вас чекають улюблені хіти української естради, яскраве живе звучання та атмосфера, що огортає з перших акордів», — йдеться в анонсі.
Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47
14 грудня, неділя, 14:00 — камерний оркестр «У передчутті свята»
Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».
Миколаївський академічний обласний театр ляльок
«Червона шапочка у стилі джаз»
13 грудня, субота, 11:00
14 грудня, неділя, 11:00
Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).
Концерт-хол «Юність»
15 грудня, понеділок, 18:00 — святкова комедія-джаз —«HOTEL 57: РІЗДВО КОЛИШНІХ»
«Різдво — час дива… або хаосу! Особливо тоді, коли всі твої колишні випадково зустрічаються в одному готелі. Гірлянди блимають, шампанське ллється рікою, джаз наповнює повітря, а кожен ховає свою маленьку таємницю. Але цього року все піде шкереберть — у гру вступає загадковий спадок і діамант, який переверне різдвяний вечір догори дриґом! Хто отримає діамант? Чи витримає Різдво колишніх? І чи можливо знайти справжнє кохання під джаз і жарти — навіть після всіх драм?», — розповідається в анонсі.
16 грудня, вівторок, 18:00 — концерт FIЇNKA
Квитки можна придбати тут.
Книгарня Є Миколаїв
14 грудня, неділя, 11:00 — читання історії «Котохатка» та майстер-клас із виготовлення паперового котобудиночка за сюжетом книги
«Запрошуємо діток та батьків на теплий і казковий різдвяний захід у нашій книгарні! Ми разом поринемо у зимову атмосферу, читаючи історію «Котохатка» Галини Вдовиченко — добру, світлу та сповнену святкових див. Після читання на малечу чекає творчість і справжнє рукоділля: Майстер-клас із виготовлення паперового котобудиночка за сюжетом книги. Це чудова нагода створити святковий настрій, провести час разом і забрати додому власноруч зроблену казку. Чекаємо вас у книгарні — приходьте за теплими емоціями, натхненням та магією, яка народжується в книгах. Після заходу на маленьких гостей чекає міні-фотосесія», — йдеться в запрошенні.
Організатори також зазначають, що вхід вільний, але за попередньою реєстрацією.
Адреса: вулиця Спаська, 50/3
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
