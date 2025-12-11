Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Святкування Дня Святого Миколая у «Казці». Фото: «МикВісті»

Миколаїв готує насичену культурну програму для мешканців та гостей міста. Театральні прем’єри, живі концерти, новинки кінопрокату та спеціальні заходи для наймолодших — кожен знайде щось до душі.

Щоб ваш вікенд пройшов цікаво та змістовно, «МикВісті» зібрали найяскравіші події у зручному огляді.

Кінотеатр Multiplex

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Афіша 12-18 грудня

Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер

Снігова королева — анімація, фентезі, пригоди, сімейний

Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний

Жодного вибору — кримінал, трилер, комедія, драма

Ти — космос — драма, комедія, фантастика

Пʼять ночей у Фредді 2 — жахи, трилер

Потяг до Різдва — сімейний, комедія

Однієї тихої ночі— жахи, трилер

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

12 грудня, пʼятниця, 18:00

14 грудня, неділя, 16:00

«Безіменна зірка» — оптимістична історія кохання

Дія відбувається у маленькому містечку, де кожен день схожий на попередній, а політична система перетворила мешканців на недобрих сусідів, що стежать один за одним, а потім ганьблять, доносять, роблячи наклепи свідомо підступно, жорстоко. Раптом одного пізнього вечора у цій депресивній глушині зупинився столичний потяг. З нього висадили пасажирку без квитка на ім’я Мона — красуню і світську левицю. Між нею і місцевим учителем астрономії Маріном зароджується кохання. Та чи здатні ці стосунки тривати всупереч обставинам? Що є кохання у страшному світі, де доля кожного постійно тремтить на межі між життям і смертю?

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

13 грудня, субота, 16:00

«Диригент янголів» — драма

Що ви знаєте про Миколу Леонтовича? Звісно, це неперевершений композитор, Подільський Бах, під егідою якого розвивалась музична культура доби українського Відродження ХХ століття. Спадщина Миколи Дмитровича своєю майстерністю й неповторністю сягає вершин світового музичного мистецтва. Проте чи зможете розповісти, якими були його особистісні характеристики? Чим захоплювався митець у дитинстві, юності? Як починався його творчий шлях? Чим займався у вільний час?

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

18 грудня, четвер, 18:00

«Усе сплачено!» — трагікомедія

Усе в нашому світі можна купити: дім, машину, друзів, любов, сім’ю… У цьому впевнений головний герой вистави. А чи так це насправді? Навіть добре продуманий план іноді може піти всупереч звичайному порядку.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«У горі й радості» (мала сцена)

12 грудня, пʼятниця, 18:00

13 грудня, субота, 16:00

«За двома зайцями» (велика сцена)

12 грудня, пʼятниця, 18:00

13 грудня, субота, 16:00

У горі й радості. Фото: Академічний український театр За двома зайцями. Фото: Академічний український театр

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Миколаївська обласна філармонія

13 грудня, субота, 15:00 — концерт естрадного ансамблю «ART COLORS BAND»

«Концерт естрадного ансамблю "ART COLORS BAND" із програмою «Бути щасливими» — це музичний простір, де кожна нота наповнена радістю, теплом і щирими емоціями. Вас чекають улюблені хіти української естради, яскраве живе звучання та атмосфера, що огортає з перших акордів», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

14 грудня, неділя, 14:00 — камерний оркестр «У передчутті свята»

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Червона шапочка у стилі джаз»

13 грудня, субота, 11:00

14 грудня, неділя, 11:00

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Концерт-хол «Юність»

15 грудня, понеділок, 18:00 — святкова комедія-джаз —«HOTEL 57: РІЗДВО КОЛИШНІХ»

«Різдво — час дива… або хаосу! Особливо тоді, коли всі твої колишні випадково зустрічаються в одному готелі. Гірлянди блимають, шампанське ллється рікою, джаз наповнює повітря, а кожен ховає свою маленьку таємницю. Але цього року все піде шкереберть — у гру вступає загадковий спадок і діамант, який переверне різдвяний вечір догори дриґом! Хто отримає діамант? Чи витримає Різдво колишніх? І чи можливо знайти справжнє кохання під джаз і жарти — навіть після всіх драм?», — розповідається в анонсі.

16 грудня, вівторок, 18:00 — концерт FIЇNKA

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Книгарня Є Миколаїв

14 грудня, неділя, 11:00 — читання історії «Котохатка» та майстер-клас із виготовлення паперового котобудиночка за сюжетом книги

«Запрошуємо діток та батьків на теплий і казковий різдвяний захід у нашій книгарні! Ми разом поринемо у зимову атмосферу, читаючи історію «Котохатка» Галини Вдовиченко — добру, світлу та сповнену святкових див. Після читання на малечу чекає творчість і справжнє рукоділля: Майстер-клас із виготовлення паперового котобудиночка за сюжетом книги. Це чудова нагода створити святковий настрій, провести час разом і забрати додому власноруч зроблену казку. Чекаємо вас у книгарні — приходьте за теплими емоціями, натхненням та магією, яка народжується в книгах. Після заходу на маленьких гостей чекає міні-фотосесія», — йдеться в запрошенні.

Організатори також зазначають, що вхід вільний, але за попередньою реєстрацією.

Адреса: вулиця Спаська, 50/3

Фото: Книгарня Є

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.