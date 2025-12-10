  • середа

Клуб

Фільм «Ти — космос» зібрав понад ₴37 млн за три тижні прокату

Володимир Кравчук у фільмі «Ти — космос». Фото: ДержкіноВолодимир Кравчук у фільмі «Ти — космос». Фото: Держкіно

За три тижні прокату фільм Павла Острікова «Ти — космос» зібрав 37,7 мільйонів гривень. Першого вікенду касові збори становили майже 9 мільйонів гривень.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці стрічки.

За цей час фільм у кінотеатрах переглянули 208 683 глядачі. У дописі зазначили, що попереду ще кілька днів показів і закликали охочих відвідати кінотеатри.

«Тож не зволікайте! Хто ще не був або хоче ще раз — саме час. Запрошуйте рідних, друзів, коханих — і не пропустіть зустріч з Андрюхою», — йдеться в повідомленні.

Науково-фантастична стрічка розповідає про українського далекобійника Андрія Мельника, який летить до найближчої чорної діри на вантажному космічному кораблі. Після вибуху Землі він залишається, ймовірно, одним із небагатьох живих у Всесвіті. З ним встановлює зв’язок французька вчена Катрін, і вони вирішують летіти назустріч одне одному. Їхня подорож триває три роки, протягом яких між героями виникає емоційний зв’язок.

Головну роль виконав Володимир Кравчук, нині військовослужбовець ЗСУ. Робота Максима озвучив Леонід Попадько, який також служить у Збройних силах України. Зйомки тривали місяць і завершилися в січні 2022 року.

Фільм уже вийшов у прокат у Бразилії, Німеччині, Польщі, Франції та інших країнах. Права на показ також придбали у Північній Америці. Стрічка отримала головну нагороду фестивалю науково-фантастичного кіно в Трієсті.

Нагадаємо, книжка українського письменника й військовослужбовця Артема Чапая «Звичайні люди не носять кулеметів» потрапила до списку 50 найкращих нонфікшн-книжок 2025 року за версією The Washington Post.

