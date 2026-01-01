У новорічну ніч Росія атакувала порти, енергетику та будинки на Одещині

Обстріл Одеської області 1 січня. Фото: віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба

У перший день нового року Росія знову атакувала інфраструктуру України дронами. Під ударом опинилися порти та логістичні об’єкти Одеської області.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок нічної атаки пошкоджено кілька портів Одещини. В Ізмаїлі зафіксували пошкодження причалів і техніки. В Одеському порту уламки безпілотників та вибухова хвиля пошкодили обладнання, транспорт і частину інфраструктурних об’єктів.

Обстріл Одеської області 1 січня. Фото: віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба

На місцях працюють рятувальники та профільні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу та підрахунок збитків. Попри атаку, порти продовжують роботу, логістика та експорт продовольства не зупинялися.

Обстріл Одеської області 1 січня. Фото: віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба

Також Шахедами атакували логістичну інфраструктуру області. Через загрозу повторних ударів відновлювальні роботи ускладнені.

Олексій Кулеба повідомив, що ремонтні бригади «Укрзалізниці» ліквідовують наслідки атаки. Рух поїздів не зупиняли.

Окремо про наслідки ударів повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації. За його словами, у новорічну ніч було кілька хвиль атак безпілотниками по цивільній інфраструктурі регіону, зокрема по об’єктах енергетики та житловій забудові.

В Одесі пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Також безпілотник влучив у квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки, без детонації. Постраждалих немає. Усі пожежі ліквідовані.

Слід зазначити, що напередодні опівночі російські війська атакували безпілотниками об’єкти енергетики в Одеській області. Внаслідок удару на одному з об’єктів спалахнула пожежа, а в місті були перебої з електропостачанням критично важливих підприємств.

Слід зазначити, що Одеська область залишається одним із регіонів із найскладнішою ситуацією з забезпеченням та захистом енергетики. Російська армія намагається точково виводити з ладу об’єкти електропостачання в області, створюючи локальні зони блекаутів. І такий сценарій може повторитися й в інших частинах України.

За словами співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, додатковим чинником вразливості Одещини є портова інфраструктура, яка потребує безперебійного електропостачання. Від її роботи залежить експорт і функціонування критично важливих об’єктів, що створює додаткове навантаження на енергосистему Одещини та підвищує її чутливість до атак.