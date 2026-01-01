Росія обстріляла енергетику на Одещині: на критичних підприємствах міста перебої світла

Пожежа в Одесі 31 грудня. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

Напередодні опівночі російські війська здійснили атаку безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури Одеської області. Внаслідок удару на одному з об’єктів спалахнула пожежа, а в місті фіксуються перебої з електропостачанням критично важливих підприємств.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, атака була спрямована по об’єктах, важливих для забезпечення життєдіяльності цивільного населення. Енергетики та аварійні служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки удару та відновити стабільну подачу електроенергії.

Олег Кіпер зазначив, що ситуація перебуває під контролем, додавши, що всі екстрені служби залучені до робіт на місці події.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що Росія змінила тактику ударів по Україні та зосередила атаки на Одещині через «історичну енергетичну слабкість регіону».