 Російські війська атакують енергетичну інфраструктуру Одеської області

  • четвер

    1 січня, 2026

  • -4.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -4.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія обстріляла енергетику на Одещині: на критичних підприємствах міста перебої світла

Пожежа в Одесі 31 грудня. Ілюстративне фото: ДСНС ОдещиниПожежа в Одесі 31 грудня. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

Напередодні опівночі російські війська здійснили атаку безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури Одеської області. Внаслідок удару на одному з об’єктів спалахнула пожежа, а в місті фіксуються перебої з електропостачанням критично важливих підприємств.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, атака була спрямована по об’єктах, важливих для забезпечення життєдіяльності цивільного населення. Енергетики та аварійні служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки удару та відновити стабільну подачу електроенергії.

Олег Кіпер зазначив, що ситуація перебуває під контролем, додавши, що всі екстрені служби залучені до робіт на місці події.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що Росія змінила тактику ударів по Україні та зосередила атаки на Одещині через «історичну енергетичну слабкість регіону».

Останні новини про: Одеса

Залишки соняшникової олії після обстрілу РФ можуть залишатися на дні Чорного моря понад 6 років, — Greenpeace
Підтримка в умовах війни: Львів передав Одесі 10 автобусів
Миколаїв передав Одесі п’ять пасажирських автобусів для підтримки транспорту
Реклама
Читайте також:
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
новини
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Миколаїв передав Одесі п’ять пасажирських автобусів для підтримки транспорту
Підтримка в умовах війни: Львів передав Одесі 10 автобусів
Залишки соняшникової олії після обстрілу РФ можуть залишатися на дні Чорного моря понад 6 років, — Greenpeace

Україна наблизила мир на 90%, але мій підпис стоятиме лише під сильною угодою, — Зеленський звернувся із новорічним привітанням

Аліса Мелік-Адамян

У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку найдорожчі в Україні

Миколаїв передав Одесі п’ять пасажирських автобусів для підтримки транспорту

Світла не буде понад 9 годин: графіки відключення на Миколаївщині 1 січня