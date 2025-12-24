РФ змінила тактику атак на енергетику та інфраструктуру, тепер Одещина «під прицілом», — Харченко

Одеса без світла, архівне фото: Одеська ОВА

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що Росія змінила тактику ударів по Україні та зосередила атаки на Одещині через «історичну енергетичну слабкість регіону».

Про це він розповів в інтервʼю Radio NV.

За словами Олександра Харченка, Росії не вдалося знеструмити всю Україну і спричинити масштабні проблеми по всій країні одночасно.

— Спробую пройтися по ситуації зверху вниз. Я хотів би почати з того, що вже зрозуміло: росіяни відмовилися від ідеї вразити національну енергетичну мережу. Фактично вони витратили з 10 жовтня 2022 року до серпня цього року час, намагаючись створити так званий національний блекаут, щоб паралізувати енергетичну систему України та створити масу проблем по всій країні одночасно. Судячи з останніх кількох місяців, вони зрозуміли, що це недосяжна мрія: ресурсу для цього у них не вистачає, — говорить Олександр Харченко.

На його думку, після цього РФ змінила тактику і перейшла до стратегії «випаленої землі», атакуючи енергетичну та цивільну інфраструктуру вздовж фронту і кордонів.

— Після цього вони змінили тактику, змінили її кардинально і перейшли на активні атаки і створення такої випалюваної землі, себто зони, де вони намагаються знищити і енергетичну, і іншу цивільну критичну інфраструктуру, і ця зона вона вздовж кордонів, вздовж лінії фронту і замикається на Одещині. І фактично в цій зоні йдуть атаки на абсолютно все, що має хоч якесь відношення до енергетики, теплозабезпечення, водоканалів, — додав він.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, скриншот з Radio NV

Олександр Харченко наголосив, що Одещина «історично слабка енергетично», оскільки регіон практично не має власної генерації.

— На жаль, історично Південний регіон був доволі енергетично слабким. Є трохи сонячної генерації, певна кількість вітрової, але це добре лише як допоміжний засіб: працює, коли є чим забезпечувати людей загалом, проте самі по собі сонячні чи вітроелектростанції регіон забезпечити не можуть. Одещина, поряд із Києвом, залишається одним із найслабших і найдефіцитніших регіонів із величезним населенням та величезним споживанням, яке нічим не підкріплено. Найближча енергостанція — Південноукраїнська, з якої живиться майже весь Південь, і це неправильно, — додав він.

Нагадаємо, уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдавали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Внаслідок атаки виникли пожежі, також пошкоджено адміністративні будівлі.

17 грудня в Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Крім того, комісія доручила керівникам військових адміністрацій, головам громад та підрозділам Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімізувати використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для потреб населення та об’єктів критичної інфраструктури.