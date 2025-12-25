Нацбанк України випустив нову пам’ятну монету «Дух Різдва». Фото: НБУ

Національний банк України презентував нову пам’ятну монету, присвячену одному з головних християнських свят — Різдву Христовому.

Про це банк повідомив на свої сторінці у Facebook.

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що монета «Дух Різдва» втілює атмосферу родинного свята та символізує єдність українців, навіть попри вимушені відстані.

— Наша нова пам’ятна монета «Дух Різдва» увібрала у себе глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом. Стилізоване зображення золотистого солом’яного дідуха, традиційного атрибута українського Різдва, та сповнена тепла і затишку передріздвяної трапези української сім’ї. І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом. Тримаймо цей зв’язок! — сказав він.

Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 925 проби, її маса — 31,1 грам. В її оздобленні використали двосторонню локальну позолоту та діамант діаметром 1,5 міліметрів. Тираж випуску — до 15 тисяч штук.

Нацбанк України випустив нову пам’ятну монету «Дух Різдва». Фото: НБУ

На аверсі зображено стилізований солом’яний дідух та солом’яного янгола — символи захисту й благовісту. Тло виконане у вигляді вікна, осяяного зоряним святвечірнім небом, а в центрі Віфлеємської зірки вміщено діамант.

Реверс монети ж ілюструє традиційну передріздвяну трапезу української родини. Образи батьків і дітей подані у вигляді небесних світил: німби навколо голів символізують Сонце, Місяць і зірки. На столі — дванадцять святвечірніх страв, зокрема кутя, вареники, пампухи, риба, а також часник як оберіг.

Нацбанк України випустив нову пам’ятну монету «Дух Різдва». Фото: НБУ

Над дизайном монети працювали художники Володимир Таран, Олександр і Сергій Харуки, а також скульптори Анатолій Дем’яненко та Володимир Атаманчук.

Нагадаємо, раніше Національний банк України ухвалив рішення з 1 жовтня 2025 року поступово вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок.