В Україні поступово виводять з обігу монету в 10 копійок: що варто знати

В Україні поступово виводять з обігу монету в 10 копійок: що варто знати. Фото: УНІАНВ Україні поступово виводять з обігу монету в 10 копійок: що варто знати. Фото: УНІАН

Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року.

Про це повідомили в НБУ.

Ці монети залишаються платіжним засобом, і торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки продовжуватимуть приймати їх для розрахунків. Громадянам не потрібно спеціально здавати чи обмінювати такі монети.

«Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок у обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет. Потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації», — йдеться у повідомлені.

Водночас при відсутності монет номіналом 10 копійок під час готівкових розрахунків НБУ пропонує застосовувати заокруглення сум у чеку, аналогічне до практики при вилученні монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок:

Заокруглення загальних сум у чеку проводитиметься за такими правилами:

  • сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;
  • сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;
  • сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;
  • сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

На сьогодні в обігу перебуває понад 4,1 мільярда монет номіналом 10 копійок, що становить 27,4% від усіх монет. При цьому ці монети вже не відіграють значної ролі у готівкових розрахунках за товари та послуги.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Уряд пропонує зменшити частку податку на доходи фізичних осіб, що йде до місцевих бюджетів, із 64% до 60%. Якщо зміни ухвалять у бюджеті-2026, громади по всій країні можуть недоотримати 15,9 мільярда гривень.

