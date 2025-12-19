 До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили понад ₴1 млрд за землю

Аграрії Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴1 млрд за землю

Аграрії Миколаївщини сплатили до бюджетів майже 1,1 млрд грн плати за землю. Фото: МикВістіАграрії Миколаївщини сплатили до бюджетів майже 1,1 млрд грн плати за землю. Фото: МикВісті

За 11 місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області перерахували майже 1,1 мільярди гривень земельного податку та орендної плати за землю.

За даними обласного управління Державної податкової служби, це на 18,6%, або на 166,6 мільйони гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Зазначається, що частка цих надходжень у структурі доходів місцевих бюджетів становить понад 10%.

Зокрема, суб’єкти господарювання — юридичні особи сплатили до місцевих бюджетів 775,1 мільйони гривень плати за землю. Від фізичних осіб та громадян, які самостійно обробляють земельні ділянки, надійшло 287,7 мільйони гривень.

Нагадаємо, що місцеві бюджети Миколаївщини за вісім місяців отримали майже 770 мільйони гривень за землю.

