Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    22 вересня, 2025

  • 23.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 23.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴770 млн за землю

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

У січні-серпні цього року підприємці Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 768,2 мільйона гривень земельного податку та плати за оренду землі. 

Як повідомляє обласна податкова служба, це на 19,8 % більше, ніж за аналогічний період 2024 року, або на 126,9 мільйона гривень.

Зокрема, юридичні особи сплатили 565,2 мільйона гривень, що на 20,8 % (97,2 мільйона гривень) перевищує показник минулого року. Фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють земельні ділянки, внесли 203 мільйони гривень, що на 17,1 % (29,7 мільйона гривень) більше, ніж у січні-серпні 2024 року.

Земельний податок та орендна плата за землю нині складають 10,6 % усіх надходжень до місцевих бюджетів Миколаївщини.

Нагадаємо, що у липні до місцевих бюджетів Миколаївської області від підприємців надійшло понад 629 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати за землю.

Останні новини про: Бізнес та економіка

У Миколаєві виставили на продаж будівлю інституту розвитку флоту рибного господарства за  ₴379,9 тисяч
На Миколаївщині задекларували понад ₴166 млн доходів за минулий рік
Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО
Реклама

Читайте також:

новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО
На Миколаївщині задекларували понад ₴166 млн доходів за минулий рік
У Миколаєві виставили на продаж будівлю інституту розвитку флоту рибного господарства за  ₴379,9 тисяч

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Після скандалу з харчуванням у шкільних їдальнях Миколаєва хочуть встановити камери

1 година тому

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay