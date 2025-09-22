Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴770 млн за землю

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

У січні-серпні цього року підприємці Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 768,2 мільйона гривень земельного податку та плати за оренду землі.

Як повідомляє обласна податкова служба, це на 19,8 % більше, ніж за аналогічний період 2024 року, або на 126,9 мільйона гривень.

Зокрема, юридичні особи сплатили 565,2 мільйона гривень, що на 20,8 % (97,2 мільйона гривень) перевищує показник минулого року. Фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють земельні ділянки, внесли 203 мільйони гривень, що на 17,1 % (29,7 мільйона гривень) більше, ніж у січні-серпні 2024 року.

Земельний податок та орендна плата за землю нині складають 10,6 % усіх надходжень до місцевих бюджетів Миколаївщини.

Нагадаємо, що у липні до місцевих бюджетів Миколаївської області від підприємців надійшло понад 629 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати за землю.