Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴629 млн за землю

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

До місцевих бюджетів Миколаївської області від підприємців надійшло понад 629 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати за землю.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області зазначають, що це на 19% або майже на 102 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основну частину надходжень сплатили юридичні особи — понад 494 мільйони гривень. Водночас фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють свої земельні ділянки, внесли до місцевих бюджетів понад 135 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що у першому півріччі цього року Одеська область увійшла до трійки лідерів серед регіонів України за сплатою земельного податку. За цей період місцеві бюджети отримали майже 1,9 мільярда гривень.