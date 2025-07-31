Одеська область увійшла до трійки лідерів за сплатою земельного податку

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

У першому півріччі цього року Одеська область увійшла до трійки лідерів серед регіонів України за сплатою земельного податку. За цей період місцеві бюджети отримали майже 1,9 мільярда гривень.

Такі дані оприлюднила Державна податкова служба України.

Загалом по країні землевласники та орендарі земельних ділянок поповнили місцеві бюджети на 21,28 мільярда гривень. Це на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, приріст склав понад 2,75 мільярда гривень.

Найбільше до місцевих бюджетів за використання землі надійшло з Дніпропетровської області — 3,78 мільярда гривень, Київ — 3,16 мільярда гривень, Одеська — 1,89 мільярда гривень, Львівська — 1,47 мільярда гривень.

У податковій службі зазначили, що плата за землю є обов’язковим елементом податку на майно. Вона включає земельний податок і орендну плату за користування земельними ділянками державної та комунальної власності.

Раніше повідомлялось, що у першій половині 2025 року бізнес Миколаївської області сплатив до бюджетів різних рівнів 70,7 мільйона гривень рентної плати — це більше, ніж торік.