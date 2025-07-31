Вже 37 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    31 липня, 2025

  • 25.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 31 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 25.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Одеська область увійшла до трійки лідерів за сплатою земельного податку

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

У першому півріччі цього року Одеська область увійшла до трійки лідерів  серед регіонів України за сплатою земельного податку. За цей період місцеві бюджети отримали майже 1,9 мільярда гривень.

Такі дані оприлюднила Державна податкова служба України.

Загалом по країні землевласники та орендарі земельних ділянок поповнили місцеві бюджети на 21,28 мільярда гривень. Це на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року,  приріст склав понад 2,75 мільярда гривень.

Найбільше до місцевих бюджетів за використання землі надійшло з Дніпропетровської області — 3,78 мільярда гривень, Київ — 3,16 мільярда гривень, Одеська — 1,89 мільярда гривень, Львівська — 1,47 мільярда гривень.

У податковій службі зазначили, що плата за землю є обов’язковим елементом податку на майно. Вона включає земельний податок і орендну плату за користування земельними ділянками державної та комунальної власності.

Раніше повідомлялось, що у першій половині 2025 року бізнес Миколаївської області сплатив до бюджетів різних рівнів 70,7 мільйона гривень рентної плати — це більше, ніж торік.

Останні новини про: Одещина

Передавав дані про полігони ЗСУ: військовослужбовця на Одещині судитимуть за держзраду
На Одещині планують реконструювати школу за майже ₴190 млн
На Одещині дерево впало на намет з підлітками: один загинув, четверо постраждали
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві виставляють на продаж ще 15 комунальних об’єктів: стартова ціна — майже ₴8 млн

Аліна Квітко
новини

Замазєєва висміяла телеграм-канали, які писали, що вона у Миколаєві впливає на рішення сесії

Світлана Іванченко
новини

Миколаїв витратив ₴6 млн, щоб спроєктувати «золоту» школу за мільярд гривень: донори не збираються це фінансувати

Юлія Бойченко
новини

Афіша тижня: що цікавого відбудеться у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

«Засновники Monobank поповнили бюджет Миколаєва на десятки мільйонів», — Сєнкевич про надходження міста за перше півріччя 2025 року

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одещина

На Одещині дерево впало на намет з підлітками: один загинув, четверо постраждали
На Одещині планують реконструювати школу за майже ₴190 млн
Передавав дані про полігони ЗСУ: військовослужбовця на Одещині судитимуть за держзраду

«Засновники Monobank поповнили бюджет Миколаєва на десятки мільйонів», — Сєнкевич

Завтра на Миколаївщині запустять нову систему повітряних тривог: що зміниться

4 години тому

Афіша тижня: що цікавого відбудеться у Миколаєві

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 37 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay