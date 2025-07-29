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Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴70 млн ренти за пів року

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У першій половині 2025 року бізнес Миколаївської області сплатив до бюджетів різних рівнів 70,7 мільйона гривень рентної плати — це більше, ніж торік.

За інформацією податкової служби області, до державного бюджету надійшло майже 37 мільйонів гривень, що на понад сім мільйона більше, ніж за той самий період 2024 року. Найбільшу суму склали платежі за використання води — 20,7 мільйона гривень.

До місцевих бюджетів підприємства сплатили 33,8 мільйона гривень, це на майже шість мільйонів більше, ніж торік. Зазначається, що понад 21 мільйон гривень, теж склала рента за використання води. 

Нагадаємо, що за п’ять місяців 2025 року Миколаївська область отримала майже 30 мільйонів гривень рентної плати за використання природних ресурсів.

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