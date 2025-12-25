Різдвяна афіша Миколаєва: як провести тиждень зі святковим настроєм
Марія Хаміцевич
•
17:00, 25 грудня, 2025
Різдвяно-новорічний тиждень у Миколаєві обіцяє бути яскравим і насиченим. У місті підготували театральні вистави, концерти, кінопрем’єри та розваги для дітей.
Святкова атмосфера, жива музика й сімейні заходи допоможуть провести ці дні з настроєм і користю. «МикВісті» зібрали добірку подій, які варто відвідати упродовж тижня.
Кінотеатр Multiplex
Афіша 26 грудня - 1 січня
Губка Боб у кіно: у пошуках квадратних штанів — сімейний, комедія, анімація, пригоди
Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер
Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний
Миколаївський академічний художній драматичний театр
26 грудня, пʼятниця, 16:00
27 грудня, субота, 16:00
28 грудня, неділя, 16:00
«Український традиційний вертеп» — різдвяна містерія
Вертеп — обрядове різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами, короткими виставами, яке влаштовували мандрівні музиканти й актори. Український вертепний театр — самобутнє явище у розвитку театральної культури, а дійство, яке розігрують актори нашого театру є унікальним для Миколаєва, адже вперше було створене згідно стародавніх народних традицій і представлене містянам.
26 грудня, пʼятниця, 18:00
27 грудня, субота, 18:00
28 грудня, субота, 18:00
Різдвяні вечори — розважальна програма
27 грудня, субота, 11:00
28 грудня, неділя, 11:00
Мері Поппінс: як приборкати бешкетників — казка
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївський національний академічний Український театр
«Хід конем» (велика сцена)
26 грудня, пʼятниця, 18:00
27 грудня, субота, 16:00
28 грудня, неділя, 17:00
29 грудня, понеділок, 18:00
30 грудня, вівторок, 18:00
Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.
Миколаївська обласна філармонія
27 грудня, субота, 14:00 — концерт «Espuma de Champagne»
«Це концерт-настрій, концерт-свято, концерт для тих, хто цінує елегантність, пристрасть і живі емоції. Зустріньте кінець року разом з ансамблем Capriccio — витончено, яскраво і по-справжньому музично», — пишуть організатори.
28 грудня, неділя, 14:00 — ансамбль народних інструментів «УЗОРИ»
«Ансамбль народних інструментів «УЗОРИ» запрошує на яскравий передноворічний концерт, сповнений української музики, тепла та святкового драйву», — зазначається в повідомленні.
30 грудня, вівторок, 17:00 — Новорічний концерт
«Запрошуємо на Новорічний концерт з улюбленими вокальними та інструментальними хітами, живим звучанням і справжньою святковою атмосферою. Музика, яка надихає. Свято, яке запам’ятається», — йдеться в анонсі.
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет»
Концерт-хол «Юність»
27 грудня, субота, 19:00 — «Попелюшка»
Це казка про добро і зло, про справедливе Диво і людське щастя, яке знайшла головна героїня. У цій історії показані різні персонажі, які так чи інакше зіграли свою роль у долі Попелюшки. Незважаючи на всі негаразди і випробування, дівчина не впадала у відчай навіть у самих безнадійних ситуаціях! Як відомо, старання і працю до щастя ведуть. Тому казка закінчується щасливим кінцем, залишаючи у глядача світлий слід в душі, даруючи надію і бажання здійснювати тільки добрі вчинки!
27 грудня, субота, 18:00 — «Повія»
Дівчина Христина, волею долі та бідності, втративши батька та матір, рятуючись від бридких домагань шукає притулок та роботу у великому місті. Після багатьох поневірянь зради та відчаю доля ніби насміхаючись над дівчиною надає їй шанс вижити у елітному київському кабаре. Чергова прем’єра MODERN THEATRE від всесвітньо відомого режисера Дмитра Рачковського, в якій метр виступає ще й як драматург.
28 грудня, неділя, 12:00 —«Джек Фрост та Вартові Легенд»
Квитки можна придбати тут.
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
