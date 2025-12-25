Різдвяна афіша Миколаєва: як провести тиждень зі святковим настроєм

Різдво у Миколаєві, 25 грудня. Фото: МикВісті

Різдвяно-новорічний тиждень у Миколаєві обіцяє бути яскравим і насиченим. У місті підготували театральні вистави, концерти, кінопрем’єри та розваги для дітей.

Святкова атмосфера, жива музика й сімейні заходи допоможуть провести ці дні з настроєм і користю. «МикВісті» зібрали добірку подій, які варто відвідати упродовж тижня.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 26 грудня - 1 січня

Губка Боб у кіно: у пошуках квадратних штанів — сімейний, комедія, анімація, пригоди

Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер

Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний

Миколаївський академічний художній драматичний театр

26 грудня, пʼятниця, 16:00

27 грудня, субота, 16:00

28 грудня, неділя, 16:00

«Український традиційний вертеп» — різдвяна містерія

Вертеп — обрядове різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами, короткими виставами, яке влаштовували мандрівні музиканти й актори. Український вертепний театр — самобутнє явище у розвитку театральної культури, а дійство, яке розігрують актори нашого театру є унікальним для Миколаєва, адже вперше було створене згідно стародавніх народних традицій і представлене містянам.

26 грудня, пʼятниця, 18:00

27 грудня, субота, 18:00

28 грудня, субота, 18:00



Різдвяні вечори — розважальна програма

27 грудня, субота, 11:00

28 грудня, неділя, 11:00

Мері Поппінс: як приборкати бешкетників — казка

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр

«Хід конем» (велика сцена)

26 грудня, пʼятниця, 18:00

27 грудня, субота, 16:00

28 грудня, неділя, 17:00

29 грудня, понеділок, 18:00

30 грудня, вівторок, 18:00

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Миколаївська обласна філармонія

27 грудня, субота, 14:00 — концерт «Espuma de Champagne»

«Це концерт-настрій, концерт-свято, концерт для тих, хто цінує елегантність, пристрасть і живі емоції. Зустріньте кінець року разом з ансамблем Capriccio — витончено, яскраво і по-справжньому музично», — пишуть організатори.

28 грудня, неділя, 14:00 — ансамбль народних інструментів «УЗОРИ»

«Ансамбль народних інструментів «УЗОРИ» запрошує на яскравий передноворічний концерт, сповнений української музики, тепла та святкового драйву», — зазначається в повідомленні.

30 грудня, вівторок, 17:00 — Новорічний концерт

«Запрошуємо на Новорічний концерт з улюбленими вокальними та інструментальними хітами, живим звучанням і справжньою святковою атмосферою. Музика, яка надихає. Свято, яке запам’ятається», — йдеться в анонсі.

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет»

Концерт-хол «Юність»

27 грудня, субота, 19:00 — «Попелюшка»

Це казка про добро і зло, про справедливе Диво і людське щастя, яке знайшла головна героїня. У цій історії показані різні персонажі, які так чи інакше зіграли свою роль у долі Попелюшки. Незважаючи на всі негаразди і випробування, дівчина не впадала у відчай навіть у самих безнадійних ситуаціях! Як відомо, старання і працю до щастя ведуть. Тому казка закінчується щасливим кінцем, залишаючи у глядача світлий слід в душі, даруючи надію і бажання здійснювати тільки добрі вчинки!

27 грудня, субота, 18:00 — «Повія»

Дівчина Христина, волею долі та бідності, втративши батька та матір, рятуючись від бридких домагань шукає притулок та роботу у великому місті. Після багатьох поневірянь зради та відчаю доля ніби насміхаючись над дівчиною надає їй шанс вижити у елітному київському кабаре. Чергова прем’єра MODERN THEATRE від всесвітньо відомого режисера Дмитра Рачковського, в якій метр виступає ще й як драматург.

28 грудня, неділя, 12:00 —«Джек Фрост та Вартові Легенд»

Квитки можна придбати тут.

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.