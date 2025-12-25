 Афіша Миколаєва 26 грудня - 1 січня

Клуб

Різдвяна афіша Миколаєва: як провести тиждень зі святковим настроєм

Різдво у Миколаєві, 25 грудня. Фото: МикВістіРіздво у Миколаєві, 25 грудня. Фото: МикВісті

Різдвяно-новорічний тиждень у Миколаєві обіцяє бути яскравим і насиченим. У місті підготували театральні вистави, концерти, кінопрем’єри та розваги для дітей.

Святкова атмосфера, жива музика й сімейні заходи допоможуть провести ці дні з настроєм і користю. «МикВісті» зібрали добірку подій, які варто відвідати упродовж тижня.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 26 грудня - 1 січня

Губка Боб у кіно: у пошуках квадратних штанів — сімейний, комедія, анімація, пригоди

Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер

Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатруФото з сайту Миколаївського драмтеатру

26 грудня, пʼятниця, 16:00
27 грудня, субота, 16:00
28 грудня, неділя, 16:00

«Український традиційний вертеп» — різдвяна містерія

Вертеп — обрядове різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами, короткими виставами, яке влаштовували мандрівні музиканти й актори. Український вертепний театр — самобутнє явище у розвитку театральної культури, а дійство, яке розігрують актори нашого театру є унікальним для Миколаєва, адже вперше було створене згідно стародавніх народних традицій і представлене містянам.

Скрин з сайту Миколаївського драмтеатруСкрин з сайту Миколаївського драмтеатру

26 грудня, пʼятниця, 18:00
27 грудня, субота, 18:00
28 грудня, субота, 18:00

Різдвяні вечори — розважальна програма

Скрин з сайту Миколаївського драмтеатруСкрин з сайту Миколаївського драмтеатру

27 грудня, субота, 11:00
28 грудня, неділя, 11:00

Мері Поппінс: як приборкати бешкетників — казка

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр

Фото: Академічний український театрФото: Академічний український театр

«Хід конем» (велика сцена)

26 грудня, пʼятниця, 18:00
27 грудня, субота, 16:00
28 грудня, неділя, 17:00
29 грудня, понеділок, 18:00
30 грудня, вівторок, 18:00

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Миколаївська обласна філармонія

27 грудня, субота, 14:00концерт «Espuma de Champagne»

«Це концерт-настрій, концерт-свято, концерт для тих, хто цінує елегантність, пристрасть і живі емоції. Зустріньте кінець року разом з ансамблем Capriccio — витончено, яскраво і по-справжньому музично», — пишуть організатори.

28 грудня, неділя, 14:00ансамбль народних інструментів «УЗОРИ»

«Ансамбль народних інструментів «УЗОРИ» запрошує на яскравий передноворічний концерт, сповнений української музики, тепла та святкового драйву», — зазначається в повідомленні.

30 грудня, вівторок, 17:00 — Новорічний концерт

«Запрошуємо на Новорічний концерт з улюбленими вокальними та інструментальними хітами, живим звучанням і справжньою святковою атмосферою. Музика, яка надихає. Свято, яке запам’ятається», — йдеться в анонсі.

Афіша філармоніїАфіша філармонії
Афіша філармоніїАфіша філармонії
Афіша філармоніїАфіша філармонії

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет»

Концерт-хол «Юність»

27 грудня, субота, 19:00 — «Попелюшка»

Це казка про добро і зло, про справедливе Диво і людське щастя, яке знайшла головна героїня. У цій історії показані різні персонажі, які так чи інакше зіграли свою роль у долі Попелюшки. Незважаючи на всі негаразди і випробування, дівчина не впадала у відчай навіть у самих безнадійних ситуаціях! Як відомо, старання і працю до щастя ведуть. Тому казка закінчується щасливим кінцем, залишаючи у глядача світлий слід в душі, даруючи надію і бажання здійснювати тільки добрі вчинки!

27 грудня, субота, 18:00 — «Повія»

Дівчина Христина, волею долі та бідності, втративши батька та матір, рятуючись від бридких домагань шукає притулок та роботу у великому місті. Після багатьох поневірянь зради та відчаю доля ніби насміхаючись над дівчиною надає їй шанс вижити у елітному київському кабаре. Чергова прем’єра MODERN THEATRE від всесвітньо відомого режисера Дмитра Рачковського, в якій метр виступає ще й як драматург.

28 грудня, неділя, 12:00 —«Джек Фрост та Вартові Легенд»

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфіша на сайті mykolaiv.karabas.com
Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфіша на сайті mykolaiv.karabas.com
Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.

