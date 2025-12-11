«Я 10 років працював і можу спокійно ще пів року до виборів», — Сєнкевичу не принципова нова структура, але натякає на міжнародних партнерів

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час пресконференції. Фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що впровадження нової структури управління для нього не є принциповим, однак підкреслив, що над документом працювали міжнародні партнери, і саме тому питання потребує розгляду.

Про це він сказав сьогодні, 11 грудня, під час пресконференції перед початком засідання сесії міськради, де мали розглянути питання по структурі, повідомляє кореспондент «МикВісті».

«Мені структура не принципова. Бо я в цій структурі працював 10 років. І працювати ще пів року до нових виборів я можу спокійно. Бо для мене це взагалі не проблема. Але є питання, є наші міжнародні партнери, які були підключені до роботи над цією структурою. І всі, хто хочуть долучитися і покращити її, ми вітаємо, ми готові працювати, слухаємо гарні пропозиції і включаємо їх. Але я винесу їх в сесійну залу, і ми будемо дивитись, хто за неї буде голосувати, а хто буде проти», — сказав Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що на засіданні сесії Миколаївської міськради 11 грудня не вистачило голосів, аби включити до порядку денного питання щодо затвердження оновленої структури виконавчих органів.

Раніше у коментарі журналісту «МикВісті» керівник Офісу Посольства Данії в Україні Якоб Хансен зазначив, що програма відновлення Миколаєва розрахована щонайменше до 2028 року, а її реалізація не залежить від впровадження нової структури управління міськради, розробленої на прохання міського голови за кошти Європейської антикорупційної ініціативи (EUACI).

Водночас нагадаємо, наприкінці серпня Миколаївська міська рада затвердила оновлену структуру виконавчих органів мерії, яка, зокрема, передбачає ліквідацію антикорупційного департаменту як самостійної структурної одиниці та його приєднання до виконкому. Тоді під час сесії проти такого рішення виступив депутат міськради Андрій Єрмолаєв, який очолював цей департамент.

Вже у вересні Національне агентство з питань запобігання корупції рекомендувало меру Миколаєва Олександру Сєнкевичу створити у міській раді окремий, самостійний та функціонально незалежний антикорупційний підрозділ. У листі НАЗК наголошується, що такі підрозділи мають працювати автономно й відповідати за запобігання та виявлення корупції.

14 листопада комісія Миколаївської міської ради з земельних питань не підтрималаструктуру виконавчих органів міськради — для ухвалення рішення не вистачило голосів. Відповідне питання мала розглянути й комісія з питань законності 19 листопада, однак вона не відбулася через конфлікт між депутатками.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Еrnst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

Водночас, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.