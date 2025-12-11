  • четвер

    11 грудня, 2025

  • 6.8°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 6.8° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Я 10 років працював і можу спокійно ще пів року до виборів», — Сєнкевичу не принципова нова структура, але натякає на міжнародних партнерів

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: МикВістіМіський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час пресконференції. Фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що впровадження нової структури управління для нього не є принциповим, однак підкреслив, що над документом працювали міжнародні партнери, і саме тому питання потребує розгляду.

Про це він сказав сьогодні, 11 грудня, під час пресконференції перед початком засідання сесії міськради, де мали розглянути питання по структурі, повідомляє кореспондент «МикВісті».

«Мені структура не принципова. Бо я в цій структурі працював 10 років. І працювати ще пів року до нових виборів я можу спокійно. Бо для мене це взагалі не проблема. Але є питання, є наші міжнародні партнери, які були підключені до роботи над цією структурою. І всі, хто хочуть долучитися і покращити її, ми вітаємо, ми готові працювати, слухаємо гарні пропозиції і включаємо їх. Але я винесу їх в сесійну залу, і ми будемо дивитись, хто за неї буде голосувати, а хто буде проти», — сказав Олександр Сєнкевич.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Зазначимо, що на засіданні сесії Миколаївської міськради 11 грудня не вистачило голосів, аби включити до порядку денного питання щодо затвердження оновленої структури виконавчих органів.

Раніше у коментарі журналісту «МикВісті» керівник Офісу Посольства Данії в Україні Якоб Хансен зазначив, що програма відновлення Миколаєва розрахована щонайменше до 2028 року, а її реалізація не залежить від впровадження нової структури управління міськради, розробленої на прохання міського голови за кошти Європейської антикорупційної ініціативи (EUACI).

Водночас нагадаємо, наприкінці серпня Миколаївська міська рада затвердила оновлену структуру виконавчих органів мерії, яка, зокрема, передбачає ліквідацію антикорупційного департаменту як самостійної структурної одиниці та його приєднання до виконкому. Тоді під час сесії проти такого рішення виступив депутат міськради Андрій Єрмолаєв, який очолював цей департамент.

Вже у вересні Національне агентство з питань запобігання корупції рекомендувало меру Миколаєва Олександру Сєнкевичу створити у міській раді окремий, самостійний та функціонально незалежний антикорупційний підрозділ. У листі НАЗК наголошується, що такі підрозділи мають працювати автономно й відповідати за запобігання та виявлення корупції.

14 листопада комісія Миколаївської міської ради з земельних питань не підтрималаструктуру виконавчих органів міськради — для ухвалення рішення не вистачило голосів. Відповідне питання мала розглянути й комісія з питань законності 19 листопада, однак вона не відбулася через конфлікт між депутатками.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Еrnst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

Водночас, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.

Останні новини про: Місцева політика

Сєнкевич дорікнув Домбровській, що вона хоче бути мером: «Створила «Санацію» і займається заявами»
Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали
Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші

Анна Гакман
новини

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич дорікнув Домбровській, що вона хоче бути мером: «Створила «Санацію» і займається заявами»

Анна Гакман
новини

Миколаївська міськрада підтримала медичну програму, але з правками по пологовому №3

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Місцева політика

Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші
Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали
Сєнкевич дорікнув Домбровській, що вона хоче бути мером: «Створила «Санацію» і займається заявами»

«Генератор зламався», — директорка «Проссекко 8» про те, чому кашу для школярів варили на вулиці

В ДЖКГ підтвердили, що виділяють в бюджеті ₴15,8 млн на зарплати «Паркам», хоча Чучмай казав, що у них все добре

4 години тому

Міськрада Миколаєва знову не розгляне нову структуру Сєнкевича: голосування провалили

Аліна Квітко

Головне сьогодні