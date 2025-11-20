«Ми не втручаємось», - підтримка Данії для Миколаєва не залежить від голосування за структуру мерії

Голова Офісу Посольства Данії Якоб Хансен. Фото: «МикВісті»

Королівство Данії ніколи не втручалося та не збирається впливати на демократичні процеси прийняття рішень у Миколаївській міській раді.

Про це у коментарі журналісту «МикВісті» заявив керівник Офісу Посольства Данії в Україні Якоб Хансен.

За його словами, програма відновлення Миколаєва розрахована щонайменш до 2028 року, а її реалізація не залежить від впровадження нової структури управління у міськраді, розробленої на прохання міського голови Олександра Сєнкевича за кошти Європейської антикорупційної ініціативи (EUACI).

— Підтримка Данії ніяк не залежить від прийняття нової структури. У нас вже запущена програма підтримки на період 2025-2028 років. Концепція нової структури була зроблена на прохання мера за кошти EUACI. Питання чи впроваджувати, чи не впроваджувати цю структуру виключно залежить від міської ради та мерії, - сказав Якоб Хансен.

При цьому він додав, що ефективна робота влади міста полегшує залучення додаткових коштів від міжнародних партнерів.

— Ми всі зацікавлені в ефективній роботі мерії, бо це полегшує нам залучення і додаткових донорських коштів, і приватних інвестицій для Миколаєва. Але ми ніколи не втручаємось в демократичні процеси прийняття рішень міської ради, - додав Якоб Хансен.

Нагадаємо, під час пленарного засідання сесії міськради Миколаєва 31 жовтня почесний консул Королівства Данія, депутат міськради Микола Капацина закликав підтримати нову структуру, бо «вона відповідає запитам партнерів» та «рівень підтримки нашої громади напряму залежить від нашої готовності змінюватися за рекомендаціями партнерів».

Зазначимо, що у запропонованих змінах до структури міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відмовився від ключових змін, на яких наголошував ще навесні 2025 року, зокрема в ослабленні ролі усіх районних адміністрацій. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Скріншот з проєкту рішення щодо затвердження нової структури виконавчих органів Миколаївської міськради

Також в оприлюдненому на сайті Миколаївської міської ради проєкті рішення відсутня інформація про внутрішню структуру як мінімум 4 органів виконавчої влади.

Наприкінці серпня Миколаївська міська рада затвердила оновлену структуру виконавчих органів мерії, яка, зокрема, передбачає ліквідацію антикорупційного департаменту як самостійної структурної одиниці та його приєднання до виконкому. Тоді під час сесії проти такого рішення виступив депутат міськради Андрій Єрмолаєв, який очолював цей департамент.

Вже у вересні Національне агентство з питань запобігання корупції рекомендувало меру Миколаєва Олександру Сєнкевичу створити у міській раді окремий, самостійний та функціонально незалежний антикорупційний підрозділ. У листі НАЗК наголошується, що такі підрозділи мають працювати автономно й відповідати за запобігання та виявлення корупції.

14 листопада комісія Миколаївської міської ради з земельних питань не підтримала структуру виконавчих органів міськради — для ухвалення рішення не вистачило голосів. Відповідне питання мала розглянути й комісія з питань законності 19 листопада, однак вона не відбулася через конфлікт між депутатками.