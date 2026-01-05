 У Баштанській громаді планують відновлювати водні об'єкти та інвентаризувати колодязі

  • понеділок

    5 січня, 2026

  • 0.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 0.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Баштанці планують взятися за відновлення ставків та розчищення колодязів

Баштанка. Фото з сайту ua-cityБаштанка. Фото з сайту ua-city

У Баштанській міській територіальній громаді планують відновлювати водні об’єкти та провести інвентаризацію колодязів.

Відповідні заходи передбачені Програмою соціально-економічного розвитку громади на 2026–2028 роки, яку затвердили депутати на сесії міської ради.

Під час розгляду програми на комісіях депутати наголосили на необхідності збереження та відновлення ставків і інших водних об’єктів. У результаті документ доповнили окремим переліком перспективних проєктів, що передбачають відновлення водних ресурсів громади. Орієнтовна вартість таких робіт становить близько 2 мільйонів гривень кожного року упродовж дії програми.

Реклама

Крім того, депутати ініціювали проведення інвентаризації колодязів на території громади, які наразі не перебувають на офіційному обліку. Виконавчому апарату міської ради також доручать вжити заходів з очищення та відновлення таких колодязів.

За підсумками обговорення депутати підтримали запропоновані зміни та затвердили програму в цілому.

Нагадаємо, що на Миколаївщині понад 150 гектарів земель водного фонду повернули у власність громади за рішенням Верховного Суду. Йдеться про ставки та гідротехнічні споруди, які орендар використовував із грубим порушенням умов договору.

Також нагадаємо що міська влада Миколаєва з порушеннями надавала дозволи на використання земель прибережної зони. Прокуратура відзвітувала, що через суд повернула у власність громади ділянки загальною площею шість тисяч квадратних метрів, вартістю понад два мільйони гривень.

Останні новини про: Баштанка

У Баштанці будуватимуть притулок для безпритульних тварин
Росіяни вдарили ракетою по Баштанці на Миколаївщині
Росіяни вчора вдарили по Баштанці балістичною ракетою «Іскандер-М»
Реклама
Читайте також:
новини
За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Альона Коханчук
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Баштанка

Росіяни вчора вдарили по Баштанці балістичною ракетою «Іскандер-М»
Росіяни вдарили ракетою по Баштанці на Миколаївщині
У Баштанці будуватимуть притулок для безпритульних тварин

За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Дрони РФ атакували пункт гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий і поранені

3 години тому

За чотири роки ворог зруйнував 12 тисяч будинків на Миколаївщині — відновили 32%

Юлія Бойченко

Головне сьогодні