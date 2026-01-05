У Баштанці планують взятися за відновлення ставків та розчищення колодязів

Баштанка. Фото з сайту ua-city

У Баштанській міській територіальній громаді планують відновлювати водні об’єкти та провести інвентаризацію колодязів.

Відповідні заходи передбачені Програмою соціально-економічного розвитку громади на 2026–2028 роки, яку затвердили депутати на сесії міської ради.

Під час розгляду програми на комісіях депутати наголосили на необхідності збереження та відновлення ставків і інших водних об’єктів. У результаті документ доповнили окремим переліком перспективних проєктів, що передбачають відновлення водних ресурсів громади. Орієнтовна вартість таких робіт становить близько 2 мільйонів гривень кожного року упродовж дії програми.

Крім того, депутати ініціювали проведення інвентаризації колодязів на території громади, які наразі не перебувають на офіційному обліку. Виконавчому апарату міської ради також доручать вжити заходів з очищення та відновлення таких колодязів.

За підсумками обговорення депутати підтримали запропоновані зміни та затвердили програму в цілому.

Нагадаємо, що на Миколаївщині понад 150 гектарів земель водного фонду повернули у власність громади за рішенням Верховного Суду. Йдеться про ставки та гідротехнічні споруди, які орендар використовував із грубим порушенням умов договору.

Також нагадаємо що міська влада Миколаєва з порушеннями надавала дозволи на використання земель прибережної зони. Прокуратура відзвітувала, що через суд повернула у власність громади ділянки загальною площею шість тисяч квадратних метрів, вартістю понад два мільйони гривень.