Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴52 млн ренти до місцевих бюджетів

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴50 млн рентних платежів. Ілюстративне фото: «МикВісті»Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴50 млн рентних платежів. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За дев’ять місяців 2025 року підприємства Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів близько 52,1 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів регіону.

Згідно з інформацією Головного управління ДПС у Миколаївській області найбільше ренти сплатили за спеціальне використання води – всього 31,8 мільйонів гривень. Ще 19 мільйонів гривень місцеві господарства сплатили за користування надрами, майже 1 мільйон — за використання інших природних ресурсів. Лісогосподарські підприємства та лісокористувачі перерахували до місцевих бюджетів 352,4 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всього за сім місяців 2025 року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів різних рівнів 76,9 мільйона гривень

