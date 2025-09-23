Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    23 вересня, 2025

  • 18.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 18.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підприємства Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад ₴50 млн ренти

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴50 млн рентних платежів. Ілюстративне фото: «МикВісті»Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴50 млн рентних платежів. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За вісім місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 50,7 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів. 

Про це повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби.

Зазначається, що найбільша частина цих надходжень припала на спеціальне використання води — 31,4 мільйона гривень. Ще 18,4 мільйона гривень забезпечила рента за користування надрами. 

Лісогосподарські підприємства та лісокористувачі перерахували до місцевих бюджетів 352,4 тисячі гривень. За користування іншими природними ресурсами громади отримали 609,1 тисячі гривень.

Раніше повідомлялось, що станом на липень цього року до місцевих бюджетів регіону надійшло 37,5 мільйона гривень ренти.

Останні новини про: Миколаївщина

На Первомайщині захворюваність на грип та Covid-19 перевищила епідпоріг
На Миколаївщині тимчасово обмежили використання води з річок через посуху
Добірка дашбордів НСЗУ: як жителям Миколаївщини знайти лікаря, послугу чи аптеку онлайн
Реклама

Читайте також:

новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Добірка дашбордів НСЗУ: як жителям Миколаївщини знайти лікаря, послугу чи аптеку онлайн
На Миколаївщині тимчасово обмежили використання води з річок через посуху
На Первомайщині захворюваність на грип та Covid-19 перевищила епідпоріг

Миколаївці просять перевірити законність кіосків в Інгульському районі міста

Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг та чи бояться «урізання» повноважень

6 годин тому

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay