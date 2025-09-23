Підприємства Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад ₴50 млн ренти

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴50 млн рентних платежів. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За вісім місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 50,7 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів.

Про це повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби.

Зазначається, що найбільша частина цих надходжень припала на спеціальне використання води — 31,4 мільйона гривень. Ще 18,4 мільйона гривень забезпечила рента за користування надрами.

Лісогосподарські підприємства та лісокористувачі перерахували до місцевих бюджетів 352,4 тисячі гривень. За користування іншими природними ресурсами громади отримали 609,1 тисячі гривень.

Раніше повідомлялось, що станом на липень цього року до місцевих бюджетів регіону надійшло 37,5 мільйона гривень ренти.