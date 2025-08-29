Підприємства Миколаївщини сплатили майже ₴77 млн ренти

Підприємства Миколаївщини сплатили майже 77 млн грн ренти. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За сім місяців 2025 року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів різних рівнів 76,9 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води, надр та лісових ресурсів.

За інформацією обласної податкової служби, понад 39,4 мільйона гривень надійшло до державного бюджету.

Крім того, 37,5 мільйона гривень поповнили місцеві бюджети регіону.

Раніше повідомлялось, що у першій половині 2025 року бізнес Миколаївської області сплатив до бюджетів різних рівнів 70,7 мільйона гривень рентної плати.