  • понеділок

    8 грудня, 2025

  • 2.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 2.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині повернули понад 150 га ставків, які незаконно осушили під посіви

Верховний Суд повернув громаді Миколаївщини понад 150 га незаконно осушених ставків. Ілюстративне фото: МикВістіВерховний Суд повернув громаді Миколаївщини понад 150 га незаконно осушених ставків. Ілюстративне фото: МикВісті

На Миколаївщині понад 150 гектарів земель водного фонду повернули у власність громади за рішенням Верховного Суду. Йдеться про ставки та гідротехнічні споруди, які орендар використовував із грубим порушенням умов договору.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

У Новоодеській громаді фермерське підприємство орендувало ці території для риборозведення, однак, як встановили прокурори, водойми фактично осушили, а земельні ділянки протягом кількох років засівали соняшником та пшеницею.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Через систематичне нецільове використання земель, що суперечило умовам оренди та нормам земельного і водного законодавства, прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір оренди та повернути землі громаді. Апеляційний суд повністю задовольнив позов.

Орендар оскаржив рішення та подав касацію, стверджуючи, що проводив «літування» — тимчасове осушення водойм для очищення та догляду. Проте Верховний Суд встановив, що багаторічне осушення з 2019 року свідчить про фактичне використання земель під агровиробництво, а не риборозведення.

Зазначається, що 2 грудня цього року Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення попередніх інстанцій — без змін.

Нагадаємо, що міська влада Миколаєва з порушеннями надавала дозволи на використання земель прибережної зони. Прокуратура відзвітувала, що через суд повернула у власність громади ділянки загальною площею шість тисяч квадратних метрів, вартістю понад два мільйони гривень.

Останні новини про: Миколаївщина

По 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
На Миколаївщині за тиждень народилось 75 дітей, з них — одна двійня
На Миколаївщині зросла захворюваність на грип: за тиждень застудились понад 3,5 тис. пацієнтів
Реклама

Читайте також:

новини

Нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава

Юлія Бойченко
новини

Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Анна Гакман
новини

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві

Ірина Олехнович
новини

У Корабельному районі Миколаєва витратять ₴3,1 млн на вивезення листя, трави та гілок

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині зросла захворюваність на грип: за тиждень застудились понад 3,5 тис. пацієнтів
На Миколаївщині за тиждень народилось 75 дітей, з них — одна двійня
По 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

НОВИЙ ГРАФІК

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 14 годин: попередні графіки відключення на 9 грудня

Світлана Іванченко

Агенції розвитку Миколаєва хочуть збільшити штат та подвоїти фонд зарплати

Нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава