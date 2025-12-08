На Миколаївщині повернули понад 150 га ставків, які незаконно осушили під посіви

Верховний Суд повернув громаді Миколаївщини понад 150 га незаконно осушених ставків. Ілюстративне фото: МикВісті

На Миколаївщині понад 150 гектарів земель водного фонду повернули у власність громади за рішенням Верховного Суду. Йдеться про ставки та гідротехнічні споруди, які орендар використовував із грубим порушенням умов договору.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

У Новоодеській громаді фермерське підприємство орендувало ці території для риборозведення, однак, як встановили прокурори, водойми фактично осушили, а земельні ділянки протягом кількох років засівали соняшником та пшеницею.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Через систематичне нецільове використання земель, що суперечило умовам оренди та нормам земельного і водного законодавства, прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір оренди та повернути землі громаді. Апеляційний суд повністю задовольнив позов.

Орендар оскаржив рішення та подав касацію, стверджуючи, що проводив «літування» — тимчасове осушення водойм для очищення та догляду. Проте Верховний Суд встановив, що багаторічне осушення з 2019 року свідчить про фактичне використання земель під агровиробництво, а не риборозведення.

Зазначається, що 2 грудня цього року Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення попередніх інстанцій — без змін.

Нагадаємо, що міська влада Миколаєва з порушеннями надавала дозволи на використання земель прибережної зони. Прокуратура відзвітувала, що через суд повернула у власність громади ділянки загальною площею шість тисяч квадратних метрів, вартістю понад два мільйони гривень.