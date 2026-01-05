На Миколаївщині у 2025 році закрилися понад 7 тисяч ФОПів. Архівне фото МикВісті

У Миколаївській області за 11 місяців 2025 року припинили діяльність 7 473 фізичні особи-підприємці (ФОП).

Про це свідчать дані дослідження сервісу «Опендатабот».

Загалом по Україні за цей період закрилося 250 209 ФОПів. Середній термін роботи підприємця в країні становить 2 роки та 4 місяці.

Найбільше закриттів зафіксували у Києві — 32 469 ФОПів, що становить кожен восьмий випадок по країні. На другому місці — Дніпропетровська область, де припинили роботу 22 645 підприємців. Далі йдуть Харківщина (20 481), Одещина (18 714) та Львівщина (16 521).

Інфографіка: Опендатабот

Найвразливішою сферою у 2025 році стала роздрібна торгівля — на неї припадає третина всіх закриттів (77 705 ФОПів). У середньому такі бізнеси працюють менше трьох років. Ще 16 909 підприємців припинили діяльність в оптовій торгівлі — зазвичай такі ФОПи існують трохи більше року. Загалом на сферу торгівлі припадає майже половина всіх закриттів.

Значна кількість припинень також зафіксована серед айтішників — 28 668 ФОПів, або кожен дев’ятий підприємець, що закрився торік.

Інфографіка: Опендатабот

Найстабільнішими виявилися ФОПи у сфері складського господарства — у середньому вони працюють понад шість років. Майже шість років триває діяльність підприємців у сфері операцій з нерухомістю, а близько п’яти років і дев’яти місяців — у бізнесах з ремонту техніки, зокрема побутової.

Натомість найменш «живучими» залишаються ФОПи-кур’єри, які в середньому працюють лише пів року. Підприємці у сфері адміністративної та допоміжної офісної діяльності утримуються близько дев’яти місяців, а в оптовій торгівлі та освіті — трохи більше року.

Нещодавно мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що більшість бізнесів, які релокувалися з Миколаєва, найімовірніше вже не повернуться. Тож нині місто фактично виживає завдяки малому та мікробізнесу й потребує підтримки. За його словами, місто потребує не просто субвенцій чи дотацій, а саме підтримки розвитку бізнесу. Інакше регіон може перетворитися на «депресивний» і ще більше послабшати через масовий від’їзд людей.

Нагадаємо, що у 2026 році Державна податкова служба планує провести 73 перевірки бізнесу в Миколаївській області.