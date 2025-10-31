«Ми під пильним наглядом партнерів», — Капацина закликав депутатів підтримати нову структуру мерії Миколаєва

Миколаївська міська рада вперше за майже чотири роки провела частково очне засідання сесії, фото: МикВісті

Депутат Миколаївської міської ради та почесний консул Королівства Данії Микола Капацина закликав підтримати реформу структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів.

Відповідне питання обговорювали під час засідання сесії Миколаївської міської ради 30 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Микола Капацина наголосив, що ухвалення цього рішення є важливим сигналом для міжнародних партнерів, які уважно стежать за процесом реформування місцевого самоврядування в Миколаєві.

— Ви бачили, що в понеділок наше місто відвідала делегація на чолі зі спікером парламенту Королівства Данія, його заступниками та новопризначеним послом в Україні. Мене, як почесного консула, було запрошено на ранкову зустріч, і серед інших піднімалося питання щодо ефективності реформування органів місцевого самоврядування, зокрема тієї програми, яку ми сьогодні готуємо до голосування. Колеги, рівень підтримки нашої громади напряму залежить від того, яку єдність ми демонструємо, і від нашої готовності змінюватися за рекомендаціями наших партнерів відповідно до найкращих світових практик. Тому прошу уважно поставитися до цього проєкту рішення, обговорити його. Воно відповідає нормам українського законодавства та запитам наших партнерів щодо відкритості й справедливості прийняття рішень. Ми під пильним наглядом наших партнерів, які нам дуже і дуже допомагають, — зазначив Микола Капацина.

Депутат Миколаївської міської ради та почесний консул Королівства Данії Микола Капацина під час онлайн сесії. Скриншот з прямого ефіру сесії Миколаївської міськради

До цього міський голова Олександр Сєнкевич нагадав, що ідея зміни структури виконавчих органів Миколаївської міської ради обговорюється вже близько семи років.

— Вони підготували свої пропозиції, ми їх обговорили, внесли зміни. Як завжди, всі залишилися незадоволені — насамперед працівники виконавчих органів, адже скоротилася кількість рівнів управління. Раніше було сім — від директора департаменту до головного спеціаліста. Тепер структуру спростили. Представники Ernst & Young також зауважили, що зарплати у працівників міськради занадто низькі, через що важко утримувати кадри й залучати нових фахівців. Частина спеціалістів переходить до державних органів, де оплата вища майже вдвічі. Ми опрацювали пропозиції з виконавчими органами, депутатами та громадськістю. Зміни вже попередньо затверджено, залишилося внести останні корективи. У міжсесійний період ми винесемо це питання на розгляд усіх комісій, щоб почути думку кожного депутата, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що питання, пов‘язане з провадженням нової структури виконавчих органів міськради було серед питань, які планували з голосу внести на заствердження депутатів. рішення стосується затвердження штатної чисельності виконавчих органів у загальній кільності 1115 штатних одиниць. Однак, через те, що питання не розглядали на комісіях, його перенесли на наступну сесію.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудитуErnst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.

