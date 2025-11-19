Засідання комісії міськради Миколаєва з законності зірвалося через конфлікт між депутатами

Засідання комісії міськради Миколаєва з питань законності та депутатської етики, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 19 листопада, засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування та депутатської етики не відбулося через конфлікт між депутатками.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Депутатка від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська звинуватила колег у некоректних висловлюваннях щодо нової групи «Санація» під час попередньої сесії та попросила комісію дати цим діям офіційну оцінку.

— Все ж таки саме наша комісія займається етикою. І хочу сказати, що під час останньої сесії, напередодні в публічному просторі лунали заяви, які переходять межу людської гідності. А саме, коли депутатську групу «Санація» не можна називати в публічній площині іншим депутатам «кастрація» або якісь інші висловлювання. Або хтось з депутатів дозволяв собі заявляти в публічній площині що його колеги, цитую: «не є чоловіками», «позбавили себе правого голосу», або ще «кончені». Мені здається, що такі висловлювання принижують честь усієї ради, адже люди, які нас зібрали, вони точно не повинні дивитися на якісь розборки, — сказала Тетяна Домбровська.

Домбровська наполягала на протокольному дорученні апарату ради та юрдепартаменту щодо оцінки таких заяв відповідно до статті 8 Закону України про статус депутатів місцевих рад.

Голова комісії, керівник фракції «Європейська Солідарність» Олена Кісельова наголосила, що комісія не має механізму видачі протокольних доручень, і запропонувала депутатці сформулювати пропозицію для внесення до порядку денного.

Дискусія переросла в суперечку, а Тетяна Домбровська, заявивши, що її «не чують», покинула засідання. Після цього Олена Кісельова заявила про зрив роботи комісії.

— Скажіть, будь ласка, ми бачимо зараз в прямому ефірі реальний, конкретний зрив комісії секретарем комісії. Її прямого або посередкового небажання приймати участь в робочому засіданні. І далі, якщо у нас, є квором, то можливо обрати іншого секретаря комісії? Якщо у нас це колективна опозиція з боку так званих членів, я не знаю, це називається, тої групи «санації», якої не існує, то тоді теж зрозуміло, що засідання комісії не відбудеться з причини відсутності кворому, — сказала Олена Кісельова.

Засідання так і не було продовжено.

Що передувало конфлікт?

22 жовтня, під час засідання комісії з питань законності та гласності, низка депутатів Миколаївської міської ради висловили сумніви у юридичних підставах створення нового міжфракційного об’єднання під назвою «Санація».

Голова комісії, керівник фракції «Європейська Солідарність» Олена Кісельова заявила, що для реєстрації групи депутати подали документи в електронному вигляді, що викликає сумніви у достовірності підписів двох депутатів від «Партії Шарія», оскільки є сумніви, що вони знаходяться в Україні.

Нагадаємо, до складу групи увійшли 9 депутатів:

Андрій Єрмолаєв («Пропозиція»)

Сергій Кантор (обраний від «Наш край»),

Світлана Бабаріка («Європейська Солідарність»),

Олександр Розумний («Слуга народу»),

Юрій Степанець («Слуга народу»),

Тетяна Домбровська («Слуга народу»),

Олександр Ковтун (обраний від «Партія Шарія»),

Лариса Дробот (обраний від «Партія Шарія»),

Андрій Кучеренко (обраний від «Партія Шарія»).

Групу очолив колишній директор антикорупційного департаменту мерії Андрій Єрмолаєв. За його словами, метою об’єднання є «оздоровлення процесів у міській раді Миколаєва».

Зазначимо, що документи для реєстрації «Санації» подавалися в тому числі електронною поштою зі скриньки «слуги народу» Тетяни Домбровської.

Згодом, 27 жовтня 2025 року, депутат Миколаївської міської ради від фракції «Пропозиція» Євген Павлович, який входить до комісії з законності та депутатської етики, різко висловився про своїх колег, обраних від забороненої «Партії Шарія». Він заявив, що ті не мають морального права залишатися депутатами, оскільки під час війни «не виконують свій громадянський обов’язок».