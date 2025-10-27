«Не мені вас з пляшки знімати, кончені», — член комісії з депутатської етики Павлович про колег з міськради Миколаєва

Депутат Євген Павлович розкритикував колег із «Партії Шарія», а протоколи показують їхню активну участь у голосуваннях. Скриншот з відео

Депутат Миколаївської міської ради від фракції «Пропозиція» Євген Павлович, який входить до комісії з законності та депутатської етики, різко висловився про своїх колег, обраних від забороненої «Партії Шарія». Він заявив, що ті не мають морального права залишатися депутатами, оскільки під час війни «не виконують свій громадянський обов’язок».

Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook, пишуть «МикВісті».

Євген Павлович заявив, що депутати від забороненої «Партії Шарія» вже понад 1200 днів фактично відмовляються від свого права голосу та обов’язку захищати країну, натомість ведуть спокійне життя за межами України. На думку депутата, вони самі позбавили себе не лише права бути громадянами та депутатами, а й гідності чоловіків.

— Хочу звернутися до наших, так би мовити, колег з колишньої «Партії Шарія». Хлопчики, ви позбавили себе права голосу і робите ви це вже більше, ніж 1200 днів. Кожного дня ви могли виправити вашу помилку, сказати, що я здоровий, я міцний, фізично розвинений, я громадянин України, я повинен захищати свою країну, я є у тому числі депутатом.



Ви на це забили болт, живете своє краще життя, це ваше право. Не мені вас знімати з пляшки, це ваше рішення. Але ви самі себе позбавили права волевиявлення, голосу, бути громадянином і депутатом. І, більш того, ви позбавили себе права називатись чоловіками. Для мене це найстрашніша образа, яку може нанести один чоловік іншому чоловіку — сказати, що він не чоловік.



Ви не відповідаєте вимогам ні громадянина, ні депутата, ні чоловіка. Ви просто кончені. І, якщо ви про це трошки забули, я вам про це нагадаю, – сказав Євген Павлович.

Його заява пролунала після чергового загострення дискусії у міськраді навколо діяльності новоствореного міжфракційного об’єднання «Санація», до якого увійшли троє депутатів, обраних від цієї партії, а саме: Олександр Ковтун, Лариса Дробот та Андрій Кучеренко. Тож, можна зробити висновок, що у своєму відео Євген Павлович звернувся саме до Олександра Ковтуна та Андрія Кучеренка.

Журналісти «МикВісті» проаналізували протоколи поіменних голосувань сесій Миколаївської міської ради, які відбулися після 24 лютого 2022 року, щоб перевірити слова Євгена Павловича про те, що згадані ним депутати нібито не виконують свої депутатські обов‘язки після початку повномасштабної війни. Згідно з ними, депутати, обрані від забороненої «Партії Шарія», брали участь у голосуваннях, зокрема за проєкти рішень бюджетного та програмного характеру, а також питання сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста у 2022 - 2024 роках. Усі дані взяті з офіційного сайту Миколаївської міської ради.

8 вересня 2022 року, 14 сесія Миколаївської міської ради.

Голосування за земельні питання:

Олександр Ковтун — «за», Андрій Кучеренко — «проти».





27 грудня 2022 року, 16 сесія Миколаївської міської ради.

Голосування за зміни до бюджету міста 2022 року:

Олександр Ковтун — «утримався», Андрій Кучеренко — «утримався».

Голосування за програму компенсації вартості генераторів:

Олександр Ковтун — «за», Андрій Кучеренко — «утримався».





9 березня 2023 року, 18 сесія Миколаївської міської ради.

Голосування за зміни до бюджету Миколаєва:

Олександр Ковтун — «за», Андрій Кучеренко — «за».

13 квітня 2023 року, 18 сесія Миколаївської міської ради.

Голосування за внесення змін до програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021–2023 роки»

Олександр Ковтун — «за», Андрій Кучеренко — «за».

Зазначимо, що рішення було прийнято 29 голосами при необхідній мінімальній кількості 28. Тобто фактично, їхні голоси були вирішуючими при голосуванні за це питання.

Голосування за внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку Миколаєва:

Олександр Ковтун — «за», Андрій Кучеренко — «за».

Голосування за внесення змін до бюджету Миколаєва, прийняте 29 голосами. Тобто, їхні голоси також були вирішуючими при голосуванні за це питання.

Олександр Ковтун — «за», Андрій Кучеренко — «за».

Голосування за внесення змін до програми «Сприяння діяльності правоохоронних органів»

Олександр Ковтун — «за», Андрій Кучеренко — «за».

19 грудня 2024 року, 39 сесія Миколаївської міської ради.

Голосування за внесення змін до бюджету Миколаєва на 2024 рік:

Олександр Ковтун — «за», Андрій Кучеренко — «за».

Голосування за бюджет Миколаєва 2025 року:

Олександр Ковтун — «за», Андрій Кучеренко — «за».

Раніше, Євген Палович пригрозив колегам із нового міжфракційного об’єднання «Санація» зверненням до правоохоронців через підозри в підробці документів.

Нагадаємо, 30 вересня Андрій Єрмолаєв та ще 8 депутатів оголосили про створення нового міжфракційного депутатського об’єднання «Санація» з метою так званого «оздоровлення» міськради.