«Ви самі цього забажали», — депутат Павлович пообіцяв кримінальну справу на Домбровську та «Санацію»

Низка депутатів Миколаївської міської ради сумніваються у юридичних підставах створення нового міжфракційного об’єднання під назвою «Санація».

Відповідне обговорення відбулось під час засідання комісії з питань законності та гласності 22 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Голова комісії, керівник фракції «Європейська Солідарність» Олена Кісельова заявила, що для реєстрації групи депутати подали документи в електронному вигляді, що викликає сумніви у достовірності підписів двох депутатів від «Партії Шарія», оскільки є сумніви, що вони знаходяться в Україні.

Нагадаємо, до складу групи увійшли 9 депутатів:

Андрій Єрмолаєв («Пропозиція»)

Сергій Кантор (обраний від «Наш край»),

Світлана Бабаріка («Європейська Солідарність»),

Олександр Розумний («Слуга народу»),

Юрій Степанець («Слуга народу»),

Тетяна Домбровська («Слуга народу»),

Олександр Ковтун (обраний від «Партія Шарія»),

Лариса Дробот (обраний від «Партія Шарія»),

Андрій Кучеренко (обраний від «Партія Шарія»).

Групу очолив колишній директор антикорупційного департаменту мерії Андрій Єрмолаєв. За його словами, метою об’єднання є «оздоровлення процесів у міській раді Миколаєва».

Документи для реєстрації «Санації» подавалися в тому числі електронною поштою зі скриньки «слуги народу» Тетяни Домбровської.

Під час засідання представник «Пропозиції» Євген Павлович висловився, що вони мають ознаки підробки та пригрозив їй відкриттям кримінального провадження.

— По цім таємним та анонімним депутатам в нас непроста ситуація. Немає чіткого волевиявлення особи. Є норми закону, норми регламенту, що депутат самостійно виражає волевиявлення. А тут якийсь відсканований папірець. Що з ним робити?



Опитувати кожного депутата під присягою, чи підписував він, чи ні?



Є інформація, що частина депутатів-підписантів знаходиться за кордоном. Яким чином з'явилася ця скан-копія? Це велике дискусійне питання. Ігнорувати об’єктивну реальність й наявну інформацію ми не можемо.



Удавати, що це ок і так треба ми не можемо.



Потім люди почнуть казати, що це був не я, що я передумав, я відкликаю свій голос, що підпис там нерозбірливий.



Це смішно, тут немає про що говорити, — сказав Євген Павлович.

У відповідь Тетяна Домбровська наполягала, що документ подано офіційно, підписи є, а якщо юридичний департамент має зауваження, то лідер «Санації» Андрій Єрмолаєв розгляне та відреагує.

— Я передам голові депутатської групи. Повторююсь, кожна людина підписалась сама. А ще, пане Євген, ви кажете, що у вас є інформація про перебування підписантів за кордоном. А звідки у вас ця інформація?, — запитала Тетяна Домбровська.

Депутати Євген Павлович та Тетяна Домбровська, ілюстрація МикВісті

Тоді Євген Павлович заявив, що може «отримати цю інформацію в рамках кримінального провадження», а також що «може зареєструвати кримінальне провадження».

Євген Павлович: Ви хочете, щоб я надав інформацію і підтвердив? Я можу це отримати в рамках кримінального провадження.



Тетяна Домбровська: Так, давайте, без проблем.



Євген Павлович: Я можу зареєструвати кримінальне провадження щодо того, що до міської ради надійшли підроблені документи.



Тетяна Домбровська: Добре, давайте. Але відпрацьовуйте всіх депутатів міської ради. Не потрібно бути прискіпливими лише до окремих.



Євген Павловича: Пані Тетяна, якщо ви кажете про «договорняки Сєнкевича» та інших депутатів, давайте наводити факти.



Тетяна Домбровська: У вас так багато питань до групи «Санація», але чому ви не ставите питання щодо «Пользователей Zoom», як їх записують у протокол?



Євген Павлович: Ви намагаєтесь відвести фокус від питання. Ми говорили про одне, ви переводите на інше. Ви хотіли, щоб я довів мої слова. Я свої слова доведу. Ми кажемо, що документ — підроблений. Ви хочете загострити ситуацію. Добре, загостримо.



Тетяна Домбровська: Я нічого не загострюю.



Євген Павлович: Ви самі цього забажали.

Відповідно до статті 214 Кримінально процесуального кодексу України, кримінальні провадження реєструються або слідчими органів досудового розслідування (Національна поліція, ДБР, СБУ, НАБУ, БЕБ), або дізнавачами, або прокурорами, які мають повноваження самостійно внести відомості до ЄРДР.

Згідно з декларацією депутата Євгена Павловича, він не працює слідчим або прокурором, тож, скоріше за все під «Я можу зареєструвати кримінальне провадження» малося на увазі звернутися з відповідним проханням до поліції або прокуратури. При цьому з 2015 року він очолює «Адвокатське бюро Євгена Павловича» й був одним з захисників міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича в суді щодо оскарження імпічменту мера у 2017 році.

До дискусії також приєдналась керівник апарату міськради Катерина Довбенко. Вона повідомила, що окрім пакету документів по E-Mail, міськрада також отримала екземпляр у папері. Проте посадовиця заявила, що це точно не оригінал, а кольорова роздруківка.

— Електронна сканована копія повідомлення про створення депутатської групи надійшла до міської ради 30 вересня, у день проведення сесії, о 11:57 — з офіційної електронної пошти депутатки міської ради Тетяни Домбровської. Щодо паперової версії, вона дійсно є у канцелярії, однак це лише роздрукована копія на кольоровому принтері. Підписи на ній не є оригінальними, це лише відтворення зі сканованого документа. Станом на сьогодні в міській раді немає оригіналу з власноручними підписами депутатів, — сказала Катерина Довбенко.

Заступник керівника юрдепартаменту мерії Миколаєва Віталій Бондар заявив, що у депутатів залишається можливість виправити документи.

— Апарат ради проаналізував пакет документів і висловив свої зауваження щодо неможливості реєстрації об'єднання, оскільки там не було дотримано закон про статус депутатів, а також регламент міської ради. Якщо будуть усунені порушення, депутати можуть знову звернутися, — прокоментував він.

Оновлено 15:30. Вже після виходу матеріалу Тетяна Домбровська прокоментувала публікацію у Telegram МикВісті: «Вітаю депутата Павловича з початком прокурорської кар’єри! Тепер він уже й кримінальні справи реєструє».

Коментар депутатки Тетяни Домбровської під публікацією МикВісті. Скриншот