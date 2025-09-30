Домбровська просить закрити сесію й не розглядати питання з голосу: «Досить «пакувати» важливе з шкурняками»

Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська звернулась до міського голови з проханням розглянути проєкти рішень і закрити сесію, яка розпочалась ще у серпні, а не додавати щоразу на розгляд депутатів нові питання.

Про це вона заявила під час чергового продовження сесії Миколаївської міської ради у вівторок, 30 вересня, пишуть «МикВісті».

— Я сьогодні просила б не включати нові питання до порядку денного. А все ж таки закрити сесію, яка почалась у серпні, і потім розглянути подальші питання. Думаю, що досить вже пакувати важливе з необхідним, якісь там шкурняки команди мера, —заявила Тетяна Домбровська.

У відповідь на це мер зауважив, що така риторика з її боку є неповагою до депутатського корпусу.

— Ви дозволяєте собі незрозумілу риторику. Це неповага до депутатів. Всі мають право виключати проєкти рішення, звертатись до сесії, працювати, — сказав Олександр Сєнкевич. — Безумовно, так, — спробувала відповісти меру Домбровська. — Я вас не перебивав, у нас є практика не перебивати, це знову неповага вже до головуючого, — відповів мер. — Я казала про те, що достатньо, що нам завжди якісь питання намагаються проштовхувати, у тому числі бюджетні. І ми часто чуємо про те, що дуже важливо для міста, так я розумію, потрібно голосувати. Але давайте відділяти важливе і необхідне, і те, що важливе для когось одного, — сказала депутатка.

Зазначимо, 28 серпня депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії. Пізніше Тетяна Домбровська заявила, що не підтримувала проєкт рішення «Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» (s-dz-001). Водночас у протоколі сесії її голос зазначений, як «за».

Вона оприлюднила офіційне листування с секретарем Дмитром Фальком яке стосується результатів поіменного голосування за заміни структури мерії, де вона стверджує, що «утрималась», а у протоколі вказано «за».

Крім того, 3 вересня, мало відбутися друге пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, де депутатам пропонували затвердити 57 земельних питань та перерозподіл бюджету. Однак, провести засідання так і не вдалось через недостатню кількість депутатів після суперечки міського голови Олександра Сєнкевича та депутатки Тетяни Домбровської через голосування за реформу структури мерії.

Засідання продовжили 4 вересня. Під час сесії голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на сумніви депутатів міськради щодо доцільності фінансування з міського бюджету обласної муніципальної варти. Він нагадав, що варта бере участь у протиповітряній обороні та «на 90% працює саме на захист Миколаєва». Також на сесії депутати затвердили зміни до бюджету на 2025 рік. Доходи міста зросли на понад 623 мільйони гривень завдяки додатковим податкам та субвенціям від держави.

Вже 11 вересня депутати Миколаївської міської ради зібралися на четверте пленарне засідання сесії, щоб розглянути земельні питання. Однак через недостатню кількість голосів засідання знову довелося переносити. Депутат і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав роботу сесії «бутафорією».

У коментарі «МикВісті» мер Олександр Сєнкевич заявив, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.