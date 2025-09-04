Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Кім різко відповів депутатам, які критикували фінансування обласної варти: 82% збитих шахедів – за їх участю

Віталій Кім відреагував на пропозицію скоротити фінансування обласної муніципальної варти. Фото: архів «МикВісті»Віталій Кім відреагував на пропозицію скоротити фінансування обласної муніципальної варти. Фото: архів «МикВісті»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на сумніви депутатів міськради щодо доцільності фінансування з міського бюджету  обласної муніципальної варти. Він нагадав, що варта бере участь у протиповітряній обороні та «на 90% працює саме на захист Миколаєва».

Про це Віталій Кім розповів у четвер, 4 вересня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Під час засідання бюджетної комісії міськради, яка відбулась 2 вересня, депутат Андрій Янтар запропонував не погоджувати виділення з бюджету додаткових 10 мільйонів гривень на обласну варту, мотивуючи це тим, що місто фактично не бачить користі від її роботи, окрім охорони кількох об’єктів.

— Яким чином виділяються кошти тим організаціям, які, по-перше, не належать до міської громади. Я маю на увазі 10 мільйонів на обласну муніципальну варту. За ці гроші можна було б дуже багато корисних речей зробити для міста. Тим більше, я вбачаю, що від муніципальної варти містяни нічого майже не отримують, крім охорони Дома офіцерів флоту. Ця муніципальна варта в рік нам коштує майже 40 мільйонів. Це забагато для нашого бюджету. Тому я буду пропонувати виключити це питання з питання перерозподілу бюджету, –  виступив Андрій Янтар перед депутатами на сессії.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що втомився щоразу чути від депутатів звинувачення у «завеликих витратах», адже варта працює насамперед на захист Миколаєва та бере безпосередню участь у збитті дронів-камікадзе.

— Я пропонував додаткові витрати на муніципальну варту і я прошу депутатів не свою думку висловлювати, як особисту свою думку, тому що муніципальна варта в її склад входять також сили які збивають шахеди над нашим містом. Один збитий шахед – це врятовані життя. Їхній бюджет перевищує 100 мільйонів гривень, і частина коштів, яку сплачує місто, — недостатня. Основний тягар фінансування несе обласний бюджет, а працює вона в інтересах на 90% міста Миколаєва. Я готовий дати роз'яснення по виконанням роботи обласної варти, що воно виконує і яку користь приносить містянам, – сказав він.

Віталій Кім попередив, що якщо депутати й надалі ставитимуть під сумнів доцільність витрат, він винесе питання у зовсім іншому форматі — з пропозицією перекласти фінансування муніципальної варти повністю на міський бюджет.

— Якщо я це зроблю, я попрошу, щоб у наступному бюджеті видатки на варту були покладені не на область, а на місто. Я кажу відверто, я вже втомився вислуховувати ці звинувачення, хоча обласна варта працює на користь міста, першочергово на захист протиповітряної оборони. І вислуховувати оцю історію, що ви вважаєте, що це забагато для містян. Вони працюють на 90% для міста Миколаєва, хоча це обласна варта. І вислуховувати оцю історію, що ви вважаєте, що це забагато для містян. Вони працюють на 90% для міста Миколаєва, хоча це обласна варта. Тому я хочу, щоб це питання більше не піднімалося, я готовий вчасному порядку це розповісти, але попереджаю, що я винесу це питання в іншому розрізі на наступну сесію, якщо буду вислуховувати за нашу роботу обласної варти таку історію, – додав Віталій Кім.

Депутат Андрій Янтар поцікавився ефективністю обласної муніципальної варти.

— 82% збитих шахедів, з них половину збивають десь Сили оборони, але до всіх підрозділів залучена муніципальна варта, в тому числі в свій неробочий час в разі ДФТГ. Але вони працюють на оборону міста. Тому я вам дам якщо потрібно дам ці дані. Але мені соромно, таке чути, що варта, де  хлопці працюють з 22-го року, вважають задорого для містян, – відповів Віталій Кім.

Під час голосування пропозиція депутата Андрія Янтаря про виключення виділення 10 мільйонів гривень на муніципальну варту не набрала необхідної кількості голосів: «За» – 3, «Проти» – 15, «Утримались» – 10. Таким чином, рішення про фінансування обласної варти залишилось у проєкті бюджету.

Після того як депутати міської ради обговорили доцільність фінансування з бюджету міста «Миколаївської обласної варти», у підприємстві розповіли про ключові напрямки своєї роботи.  У підприємстві наголосили, що їхня діяльність спрямована на безпеку мешканців області та охорону критично важливих об’єктів інфраструктури. Підрозділи підприємства беруть участь у протидії ударам дронів у мобільно-вогневих групах. 

Як відомо, у 2022 році голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наказав створити «Обласну варту» — народну дружину для охорони громадського порядку у перші дні повномасштабного вторгнення.

Вже у 2023 році Миколаївська облрада збільшила статутний капітал «Миколаївської обласної варти» до 23,2 мільйона гривень, виділивши ці кошти з бюджету. А з бюджету Миколаєва комунальному підприємству було виділено 40 мільйонів гривень. 

Тоді депутат від «Слуги народу», голова бюджетної комісії облради Віталій Гомерський коментуючи рішення про виділення коштів з обласного бюджету заявив, що обов’язки з фінансування комунального підприємства «Миколаївська обласна варта» повинне у більшій мірі взяти на себе місто. 

