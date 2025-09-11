«Це бутафорія», — Кім про сесію міськради Миколаєва, яку знову перенесли через нестачу голосів

Скриншот трансляції засідання сесії міськради Миколаєва 11 вересня

У четвер, 11 вересня, депутати Миколаївської міської ради зібралися на четверте пленарне засідання сесії, щоб розглянути земельні питання. Однак через недостатню кількість голосів засідання знову довелося переносити.

Під час розгляду питань голосів депутатів ледве вистачало для ухвалення рішень, пишуть «МикВісті».

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що із 30 зареєстрованих лише 28 голосують, а інші «відсиджуються». Він запропонував перенести засідання.

«30 депутатів — 28 голосують, інші сидять дивляться. Я пропоную завершувати. У нас ніякі питання не пройдуть, що ми робимо, чим займаємося? Ми займаємося бутафорією», — зазначив він.

Після цього депутати спробували продовжити роботу, адже сигнальне голосування показало 30 присутніх депутатів.

«Так в чому питання? 30 депутатів, а голосів не вистачає», — запитав Віталій Кім.

Депутати пройшли проєкти рішень, які виносились на окреме голосування, або не були попередньо погоджені земельною комісією. Але кожного разу міському голові доводилось закликати депутатів бути активнішими і чекати поки всі проголосують.

«Це ж не дитячий садок. Ми можемо подивитися попередні голосування, було 30 депутатів, а зараз 27. Не можна не голосувати і щоб про це ніхто не дізнався», — додав Олександр Сєнкевич.

Перед тим як запропонувати депутатам перейти до пакетного голосування по земельним питанням, які позитивно пройшли профільну комісію, міський голова запропонував знову провести сигнальне голосування.

Після цього стало зрозуміло, що на сесії присутня критично мала кількість депутатів — 28.

«Це дуже великий пакет, який містить майже 100 проєктів рішень…Нам вистачить голосів, щоб сформувати пакет, але не вистачить голосів для того, щоб за нього проголосувати», — зазначив мер міста.

Тому Олександр Сєнкевич запропонував вчергове поставити на паузу сесію та оголосив перерву.

Нагадаємо, що 3 вересня, мало відбутися друге пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, де депутатам пропонували затвердити 57 земельних питань та перерозподіл бюджету. Однак, провести засідання так і не вдалось через недостатню кількість депутатів після суперечки міського голови Олександра Сєнкевича та депутатки Тетяни Домбровської через голосування за реформу структури мерії.

Засідання продовжили 4 вересня. Під час сесії голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на сумніви депутатів міськради щодо доцільності фінансування з міського бюджету обласної муніципальної варти. Він нагадав, що варта бере участь у протиповітряній обороні та «на 90% працює саме на захист Миколаєва».

Також на сесії депутати затвердили зміни до бюджету на 2025 рік. Доходи міста зросли на понад 623 мільйони гривень завдяки додатковим податкам та субвенціям від держави.