Сєнкевич дорікнув Домбровській, що вона хоче бути мером: «Створила «Санацію» і займається заявами»

Міський голова Олександр Сєнкевич звинуватив депутатку Тетяну Домбровську в прагненні до посади міського голови. За його словами, вона створила групу «Санація», щоб «нагадати про себе».

Про це він сказав сьогодні, 11 грудня, під час пресконференція з приводу інциденту з харчуванням у школах, пишуть «МикВісті».

Як відомо, 10 грудня, депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська почала вимагати звільнення з посади віцемера Анатолія Петрова, який, за її словами, бачив умови приготування їжі, але не повідомив про порушення, «бо ще не було скандалу», а також звільнити директора комунально-виробничого підприємства Петра Вашеняка по організації харчування, який визначив переможця тендеру.

— Тетяна Домбровська маючи свої амбіції міського голови, вирішила продовжити свою роботу. І на четвертий рік війни та на шостий рік своєї каденції вона вирішила нагадати всім про себе, створила групу «Санація» і зараз займається якимись політичними заявами. Я не бачу жодної тут політики. Я бачу, що нам сьогодні потрібно налагодити всі процеси, які не будуть залежати від міського голови, від начальника управління, заступника, — сказав Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що формально депутатське об'єднання «Санація» не зареєстровано у Миколаївській міській раді VIII скликання. І депутатам, які відносять себе до цієї групи дорікають, що в юридичному полі її не існує. Таким чином, це перша публічна заява, де міський голова Миколаєва визнає наявність групи «Санація» в міській раді.

Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»

Як відомо, 30 вересня 2025 року депутати Миколаївської міської ради об’єдналися в нову групу «Санація», яку очолив колишній директор антикорупційного департаменту мерії Андрій Єрмолаєв.

До складу групи увійшли 9 депутатів:

Сергій Кантор (обраний від «Наш край»),

Андрій Єрмолаєв («Пропозиція»);

Світлана Бабаріка («Європейська Солідарність»),

Олександр Розумний («Слуга народу»),

Юрій Степанець («Слуга народу»),

Тетяна Домбровська («Слуга народу»),

Олександр Ковтун (обраний від «Партія Шарія»),

Лариса Дробот (обраний від «Партія Шарія»),

Андрій Кучеренко (обраний від «Партія Шарія»).

За словами Андрія Єрмолаєва, метою об’єднання є «оздоровлення процесів у міській раді Миколаєва».

Зазначимо, що документи для реєстрації «Санації» подавалися в тому числі електронною поштою зі скриньки «слуги народу» Тетяни Домбровської.

Згодом, 27 жовтня 2025 року, депутат Миколаївської міської ради від фракції «Пропозиція» Євген Павлович, який входить до комісії з законності та депутатської етики, різко висловився про своїх колег, обраних від забороненої «Партії Шарія». Він заявив, що ті не мають морального права залишатися депутатами, оскільки під час війни «не виконують свій громадянський обов’язок».