Кім про будинок на Вінграновського: 5 газових стояків підключать сьогодні, решта — після сплати боргів мешканцями

У Миколаєві частково відновлять газ у будинку на Вінграновського, 41. Ілюстративне фото: УНІАН

У Миколаєві сьогодні ввечері, 11 грудня, підключать п’ять газових стояків у будинку на вулиці Вінграновського, 41, який майже місяць залишався без газопостачання після інциденту.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, решту 12 стояків підключать лише після того, як мешканці погасать свої борги.

Нагадаємо, 90 квартир у пʼятиповерхівці залишилися без газу майже на місяць після того, як один із мешканців самостійно намагався замінити газову колонку, переплутав шланги та випадково пустив воду у газопровід, що й спричинило аварійну ситуацію. Днями місцеві заявили, що вийдуть на страйк із перекриттям дороги якщо їх проблему не вирішать.

Управляюча компанія «Місто для Людей» зі свого боку вимагала жителів оплатити видатки на ремонт замість винуватця аварії, а фахівці «Газмережі» не могли приступити до відновлення без їхнього звернення.

У вівторок, 9 грудня, Віталій Кім, реагуючи на ситуацію, заявив, що сьогодні спеціалісти просушать систему, а на роботи він дасть кошти сам.