Клуб

У Миколаєві 90 квартир залишилися без газу через воду в газопроводі

Ілюстраційне фото: МикВістіУ Миколаєві 90 квартир залишилися без газу через воду в газопроводі. Ілюстраційне фото: МикВісті

У Миколаєві 90 квартир багатоповерхівки на вулиці Вінграновського залишилися без газопостачання через потрапляння води в систему.

Про це повідомили в Миколаївській філії «Газмережі».

За даними компанії, один із мешканців п’ятиповерхового будинку самостійно намагався замінити газову колонку. Під час підключення він переплутав шланги, внаслідок чого вода потрапила до газопроводу та спричинила аварійну ситуацію.

Для відновлення постачання фахівці мають провести низку технічних робіт — видалити вологу, конденсат і воду з труб, перевірити систему на герметичність і встановити нові лічильники. Усі витрати покриє мешканець, який допустив порушення.

Газопостачання відновлять лише після перевірки всіх квартир на відсутність води в газових приладах.

«Закликаємо споживачів не ризикувати власною безпекою та звертатися лише до фахівців, які мають дозвільні документи й досвід роботи з газовим обладнанням», — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що нині відключень газу в області немає, однак закликав мешканців відповідально ставитися до споживання й оплат комунальних послуг, адже зима може бути складною.

