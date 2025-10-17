  • пʼятниця

Клуб

Газ треба економити, зима буде важкою, — Кім про опалювальний сезон

«Газ треба економити»: Віталій Кім попередив про важку зиму. Фото: архів «МикВісті»«Газ треба економити»: Віталій Кім попередив про важку зиму. Фото: архів «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що нині відключень газу в області немає, однак закликав мешканців відповідально ставитися до споживання й оплат комунальних послуг, адже зима може бути складною.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пишуть «МикВісті».

Віталій Кім зазначив, що ситуація залишається напруженою через удари Росії по газовидобуванню.

— По газу у нас відключень нема, але я хочу сказати — ніхто не хоче брати відповідальність, ворог б’є по газовидобуванню, тому газ треба економити. Треба оплачувати рахунки, зима буде важкою, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Миколаєві, як і в інших прифронтових містах, цього року може опинитися під ризиком через наслідки російських атак на енергетичну та газопостачальну інфраструктуру. Експерти попереджають, що під найбільшою загрозою — об’єкти теплопостачання, особливо в прифронтових регіонах.

Міський голова Олександр Сєнкевич раніше закликав миколаївців бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже удари по енергосистемі можуть повторитися.Тому, місто готується до зими з урахуванням можливих пошкоджень теплових і газотранспортних мереж. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

Слід зазначити, що Черкаси стали єдиним містом в Україні, яке розробило комплекс заходів для забезпечення теплом медичних закладів і житлових будинків у разі припинення постачання газу.

У свою чергу, керівник «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов повідомив, що підприємство має план реагування на надзвичайні ситуації. Його поступово вдосконалюють, однак зміст документа не розголошується з міркувань безпеки.

Раніше Віталій Кім зазначав, що початок опалювального сезону в Миколаєві можуть відтермінувати задля економії ресурсів, але загалом тепло планують подавати за графіком — відповідно до урядових норм, з 1 листопада по 31 березня.

«Ця зима може бути складнішою», — Кім розповів, як Миколаївщина захищатиме енергооб'єкти від обстрілів
Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи
«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло
новини

«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств

Аліна Квітко
новини

Мінливе «бабине літо»: на Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі

Ірина Олехнович
новини

Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

Світлана Іванченко
«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло
Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи
«Ця зима може бути складнішою», — Кім розповів, як Миколаївщина захищатиме енергооб'єкти від обстрілів

Головне сьогодні