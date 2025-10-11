  • неділя

В Україні намагатимуться максимально відтермінувати початок опалювального сезону, — нардеп Кучеренко

Опалювальний сезон в Україні намагатимуться відтермінувати через нестачу газу. Архівне фото «МікВісті»Опалювальний сезон в Україні намагатимуться відтермінувати через нестачу газу. Архівне фото «МікВісті»

Через російські обстріли в Україні опалювальний сезон намагатимуться розпочати якомога пізніше.

Про це заявив народний депутат і колишній міністр із питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко у програмі «Суперпозиція».

«Треба дивитися правді в очі — з газом будуть проблеми, враховуючи останні удари по видобутку. Є проблеми з балансом газу, і нам його бракуватиме. Газ будуть заощаджувати. Тому чим пізніше розпочнеться опалювальний сезон, тим менше буде витрат. Через це початок сезону намагатимуться відсунути всіма можливими способами», — зазначив Олексій Кучеренк.

Політик також прокоментував реакцію українців на останні масовані обстріли. На його думку, суспільство занадто емоційно сприймає ситуацію.

«Йде війна! Забули вже, якими були зими 2022–2023 років? Торік ударів по енергетиці майже не було, і багато хто розслабився. Тому зараз дуже нервово реагують на перебої зі світлом, водою чи транспортом. Але ми — у стані війни, і ворог потужний. Опалювальний сезон лише починається, треба психологічно готуватися і тримати себе в руках», — сказав народний депутат.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА зазначив, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Також Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві не встигнуть до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.

Станом на 4 вересня стало відомо, що «Миколаївоблтеплоенерго» отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку. Загалом Світовий банк надасть 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.

Як відомо, у ніч на 16 лютого цього року російські війська дронами атакували Миколаїв, внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що на базі Миколаївської ТЕЦ планують побудувати сучасний когенераційний комплекс на газопоршневих установках потужністю до 80 МВт. Прогнозується, що нове обладнання дозволить зменшити витрати на тепло.

