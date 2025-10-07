Кім: В цілях економії опалювальний сезон у Миколаєві розпочнуть пізніше

Віталій Кім розповів, коли у Миколаєві може розпочатись опалювальний сезон. Фото: МикВісті

Старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 7 жовтня, пишуть «МикВісті».

Очільник регіону зазначив, що місто фактично повністю готово до пуску тепла, наразі фахівці продовжують продавлювати систему. Однак є юридичні перепони, повʼязані із неготовністю низки документів.

— Я сподіваюсь, що відсоток готовності до опалювального сезону 100%, але ми продавлюємо систему, мережі, які мають бути готові, щоб запустити опалювальний сезон. В рамках економії ми будемо намагатися, згідно закону якомога пізніше запустити опалювальний сезон, тому що розуміємо важкість цього року. Але юридично багато ОСМД та користувачів не підписали документи ще і не здали весь об'єм необхідної документації для того, щоб отримати підпис. Юридично відсоток готовності малий. Ми готові включатись. Ми дивимося на погоду і сподіваємося, що вона буде теплою, — сказав Віталій Кім.

Начальник Миколаївської ОВА пояснив, що наразі в області тривають підготовчі роботи до опалювального сезону. За його словами, система опалення вже проходить тестування під тиском, щоб запобігти можливим аваріям під час запуску тепла.

— Систему ми проганяємо першочергово, щоб не було аварій. Температура все одно поступово подається. Підготовчі роботи проводяться. Позаминулий рік в нас перед включенням була аварія велика і це два дні відновлювали. Минулого року, завдяки цим діям, в нас аварій вже не було. Сподіваюся, що попри зношення системи, цього року не буде аварій, хоча ми від цього не застраховані. На зараз тиск вже перевірений. Температура на носії подаватися буде поступово, але через три дні після середньодобової температури, яка має бути для включення опалення. Попри це, я до всіх звертаюся, з ціллю економії, ми будемо запускати опалювальний сезон вчасно, але по погоді. Заздалегідь не будемо вмикати, — додав він.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також додав, що за умови теплої температури пуск тепла відбуватиметься пізніше. Фото: МикВісті

На брифінгу був присутній і міський голова Олександр Сєнкевич, якого журналісти спитали про роботи, які проводять фахівці Миколаївської ТЕЦ, зокрема, на вулиці Маріупольській в центрі Миколаєва. На це він зауважив, що це вперше за 50 років, де були прокладені нові мережі.

Крім того, він нагадав і про минулорічний ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ, зауваживши, що влада готується до можливих ризиків з боку агресора.

— Що стосується самої роботи Миколаївської ТЕЦ, ми за це всі переживаємо. Нагадаю, що в минулому році Росія атакувала ТЕЦ, зруйнувавши її потужності з генерації. Цього року ми робимо все, щоб на випадок повторення такої ситуації, мінімізувати ризики для миколаївців, що вони замерзнуть, — сказав міський голова.

Нагадаємо, станом на серпень 2025 року у Миколаєві фіксували низький рівень підготовки житлового фонду до опалювального сезону. З 1233 будинків, які обслуговує «Миколаївоблтеплоенерго», акти готовності отримали лише 30 — це лише 2,4% від загальної кількості.

Водночас комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» відзвітувало, що станом на кінець червня підготувало до опалювального сезону 33 котельні.