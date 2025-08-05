Понад 60% житлових будинків у Миколаєві не готові до опалювального сезону
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- Даріна Мельничук
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12:28, 05 серпня, 2025
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У Миколаєві зафіксовано низький рівень підготовки житлового фонду до опалювального сезону. Станом на 4 серпня з 1233 будинків, які обслуговує «Миколаївоблтеплоенерго», акти готовності отримали лише 30 — це лише 2,4% від загальної кількості.
Такі дані оприлюднили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
Як зазначають у підприємстві, за типами балансоутримувачів ситуація виглядає наступним чином: ЖЕКи та керуючі компанії оформили акти для 22 будинків, ОСББ — для 8, а відомчі будинки поки що не мають жодного акту.
За інформацією підприємства, гідравлічні випробування систем опалення виконані менш ніж у половині будинків під управлінням ЖЕКів і керуючих компаній — у 400 (49,3%). У будинках ОСББ перевірку провели лише в 50 (12,5%), у відомчих — лише в одному будинку (4,8%).
Також 752 житлових будинки, тобто 61% усього житлового фонду, залишаються без жодних підготовчих робіт до опалювального сезону.
У «Миколаївоблтеплоенерго» закликають балансоутримувачів, особливо ОСББ, не зволікати з підготовкою та нагадують, що згідно з державними нормами, всі необхідні роботи мають бути завершені до 25 вересня.
Для консультацій щодо перевірки готовності систем опалення звертайтесь до служби теплових мереж за телефонами:
- 050 383 20 46;
- 050 383 20 47.
Нагадаємо, у Миколаєві низький рівень підготовки житлового фонду до опалювального сезону 2025–2026 років. Станом на 8 липня акти готовності оформили лише 1,6% будинків, що обслуговуються ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
Раніше, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» відзвітувало, що станом на кінець червня підготувало до опалювального сезону 33 котельні.
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