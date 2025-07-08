Опалювальний сезон: у Миколаєві лише 1,6% будинків підготувалися до зими

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві низький рівень підготовки житлового фонду до опалювального сезону 2025–2026 років. Станом на 8 липня акти готовності оформили лише 1,6% будинків, що обслуговуються ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

У підприємстві наголосили, що така ситуація ставить під загрозу безперебійне теплопостачання взимку.

«Підготовка до опалювального сезону — безумовна запорука його успішного проходження без аварій та призупинень подачі теплоносія. Нехтуючи нею, ЖЕКи, ОСББ та керуючі компанії наражають мешканців на ймовірність провести зимовий період без теплопостачання», — йдеться у повідомленні.

Із понад 1,2 тисячі житлових будинків, підключених до системи, акти готовності мають лише 20. Зокрема, 17 із них перебувають на балансі ЖЕКів та керуючих компаній, ще 3 — під управлінням ОСББ.

Зазначається, що у майже 71% будинків (876 об’єктів) взагалі не проводились жодні роботи з підготовки. Гідравлічні випробування пройдені лише в майже 40% будинків, які обслуговують ЖЕКи та керуючі компанії (324 об’єкти). Серед ОСББ цей показник ще нижчий — лише 8,2% (33 будинки).

У компанії наголошують, що у разі відсутності актів готовності, теплопостачання таким будинкам можу не розпочати.

«Проведення заходів з підготовки внутрішньобудинкових мереж до опалювального сезону — це не примха чи забаганка. Це безпосередній обов’язок ЖЕКів, ОСББ та керуючих компаній, який закріплено у чинному законодавстві. В разі не пред’явлення робіт теплопостачальному підприємству, воно залишає за собою право не подавати тепло таким споживачам», — зазначили в компанії.

Раніше, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» відзвітувало, що станом на кінець червня підготувало до опалювального сезону 33 котельні.