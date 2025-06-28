Облтеплоенерго відзвітувало, що підготувало до зими уже 33 котельні в Миколаєві

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», архівне фото: «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» відзвітувало, що станом на кінець червня підготувало до опалювального сезону 33 котельні.

Про це йдеться у публікації на сторінці теплопостачального підприємства у Facebook.

Зазначається, що фахівці підприємства вже підготували до роботи взимку 81 центральний та індивідуальний тепловий пункт, а також провели гідравлічні випробування на понад 94 кілометрах теплових мереж.

«Роботи з підготовки до нового опалювального періоду розпочалися одразу після завершення попереднього сезону. Вони охоплюють широкий спектр заходів, зокрема діагностику, ремонт і модернізацію обладнання. Значну частину завдань уже виконано, однак планові роботи тривають», — йдеться публікації.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує відремонтувати і запустити у роботу 279,2 метра теплової мережі по вулиці Дніпровська в Інгульському районі Миколаєва.

Нагадаємо, на вулиці Курортній спеціалісти комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» завершують заміну підземних труб. Загальна протяжність мережі — 230 метрів.

Водночас у Миколаєві з 16 квітня до 30 червня обмежили рух транспорту на відрізку вулиці 1-ї Слобідської (від вулиці Ігоря Бедзая до Пограничної). Рух транспорту, крім спецтехніки, буде тимчасово заборонений через заміну теплових мереж, яку проводитиме «Миколаївоблтеплоенерго». Під час ремонту оновлять 880 метрів застарілих труб.