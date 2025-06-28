Облтеплоенерго відзвітувало, що підготувало до зими уже 33 котельні в Миколаєві
- Анастасія Малецька
-
•
-
14:29, 28 червня, 2025
-
Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» відзвітувало, що станом на кінець червня підготувало до опалювального сезону 33 котельні.
Про це йдеться у публікації на сторінці теплопостачального підприємства у Facebook.
Зазначається, що фахівці підприємства вже підготували до роботи взимку 81 центральний та індивідуальний тепловий пункт, а також провели гідравлічні випробування на понад 94 кілометрах теплових мереж.
«Роботи з підготовки до нового опалювального періоду розпочалися одразу після завершення попереднього сезону. Вони охоплюють широкий спектр заходів, зокрема діагностику, ремонт і модернізацію обладнання. Значну частину завдань уже виконано, однак планові роботи тривають», — йдеться публікації.
Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує відремонтувати і запустити у роботу 279,2 метра теплової мережі по вулиці Дніпровська в Інгульському районі Миколаєва.
Нагадаємо, на вулиці Курортній спеціалісти комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» завершують заміну підземних труб. Загальна протяжність мережі — 230 метрів.
Водночас у Миколаєві з 16 квітня до 30 червня обмежили рух транспорту на відрізку вулиці 1-ї Слобідської (від вулиці Ігоря Бедзая до Пограничної). Рух транспорту, крім спецтехніки, буде тимчасово заборонений через заміну теплових мереж, яку проводитиме «Миколаївоблтеплоенерго». Під час ремонту оновлять 880 метрів застарілих труб.
Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго