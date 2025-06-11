Облтеплоенерго за ₴22,1 млн реконструює частину тепломережі у Миколаєві: це дозволить економити електроенергію для роботи насосів
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- Юлія Бойченко
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15:05, 11 червня, 2025
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Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує відремонтувати і запустити у роботу 279,2 метра теплової мережі по вулиці Дніпровська в Інгульському районі Миколаєва.
Ці роботи коштуватимуть 22,1 мільйона гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов у коментарі «МикВісті» пояснив, що ремонт відбуватиметься за рахунок коштів, які комунальне підприємство отримало за послуги з теплопостачання.
— Реконструкція цієї гілки закладена у нас в інвестпрограмі. Інвестпрограма фінансується з тарифних грошей: коли приходять гроші за тепло, то одна зі складових «падає» на окремий рахунок і якщо там накопичуються гроші, том ми витрачаємо їх на потреби, — сказав Микола Логвінов.
Він пояснив, що ремонт дозволить запустити цю частину тепломережі і економити електроенергію для роботи насосів з частотним перетворювачем.
— Термін експлуатації цієї тепломережі вже вийшов. Вона зараз, наскільки я пам'ятаю, не експлуатується, це обвідна гілка. Якщо ця гілка запрацює, то на насоси з частотним перетворювачем буде витрачатися менше електроенергії. Відповідно буде більш стабільне теплопостачання, — додав Микола Логвінов.
Підрядник, згідно тендерної документації, має виконати роботи до 31 грудня 2025 року.
Нагадаємо, на вулиці Курортній спеціалісти комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» завершують заміну підземних труб. Загальна протяжність мережі — 230 метрів.
Водночас у Миколаєві з 16 квітня до 30 червня обмежили рух транспорту на відрізку вулиці 1-ї Слобідської (від вулиці Ігоря Бедзая до Пограничної). Рух транспорту, крім спецтехніки, буде тимчасово заборонений через заміну теплових мереж, яку проводитиме «Миколаївоблтеплоенерго». Під час ремонту оновлять 880 метрів застарілих труб.
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