В облтеплоенерго нагадали миколаївцям, що опалювальні мережі в багатоповерхівках треба підготувати до 15 вересня: як це зробити

Житловий будинок у Миколаєві, фото «МикВісті»Житловий будинок у Миколаєві, фото «МикВісті»

В «Миколаївоблтеплоенерго» нагадали, що мережі теплопостачання в багатоквартирних будинках потрібно підготувати до 15 вересня 2025 року. 

Підприємство опублікувало поради, як мешканці можуть підготувати свою домівку до зими та можливих надзвичайних ситуацій. 

«Базові заходи допоможуть зменшити втрати теплової енергії та створити комфортний мікроклімат у житлі», — додали в облтеплоенерго. 

Підготуйте радіатори

В облтеплоенерго радять миколаївцям очистити батареї від пилу, що покращить тепловіддачу. Рекомендується також встановити за ними тепловідбивні екрани з фольги — це підвищить ефективність обігріву до 20%. Важливо, щоб штори не закривали батареї — краще їх підняти або зафіксувати збоку.

«Якщо радіатори зношені або несправні, замініть їх до початку опалювального сезону», — додали там. 

Утепліть вікна, двері та балкон

Перевірте, чи немає щілин у вікнах і дверях. За потреби відрегулюйте фурнітуру або замініть ущільнювачі. Це допоможе уникнути протягів, зберегти тепло в оселі та запобігти потраплянню холодного повітря ззовні.

Переставте меблі

Не ставте великі меблі (дивани, крісла тощо) впритул до зовнішніх стін або перед радіаторами. Відстань від стін дозволяє теплому повітрю вільно циркулювати, а відкриті батареї ефективно обігріватимуть кімнату, а не меблі.

 Зверніть увагу на стан під’їзду

Для мешканців багатоквартирних будинків важливо, щоб під’їзд був утеплений. Перевірте, чи щільно зачиняються вікна та двері, чи не пошкоджені дах і підвал, чи ізольовані трубопроводи.

Уточніть у ЖЕКу/ОСББ/керуючої компанії, чи виконано всі підготовчі роботи до зими.

В облтеплоенерго також радять скористатися інтерактивною таблицею готовності будинків до опалювального сезону за посиланням.

«Внутрішньобудинкові системи теплопостачання мають бути готові до 15 вересня 2025 року. Підготуйте своє житло завчасно», — додали там. 

Нагадаємо, у Миколаєві зафіксовано низький рівень підготовки житлового фонду до опалювального сезону. Станом на 4 серпня з 1233 будинків, які обслуговує «Миколаївоблтеплоенерго», акти готовності отримали лише 30 — це лише 2,4% від загальної кількості.

Водночас комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» відзвітувало, що станом на кінець червня підготувало до опалювального сезону 33 котельні.

