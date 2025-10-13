Кабмін зменшив тривалість опалювального сезону на місяць

Уряд ухвалив рішення розпочати опалювальний сезон у листопаді. Фото: shptm.com.ua

Кабінет Міністрів України визначив дату початку опалювального сезону — цього року тепло у домівках українців з’явиться з 1 листопада.

Відповідну постанову уряд ухвалив 8 жовтня.

Згідно з документом, опалювальний період триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Раніше народний депутат, колишній міністр із питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко припустив, що через російські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури опалювальний сезон намагатимуться розпочати якомога пізніше.

За його словами, через удари по газовидобувних підприємствах в Україні виникли проблеми з газовим балансом, тож паливо доведеться економити. Саме тому, зазначив Кучеренко, влада прагнутиме відтермінувати початок сезону, щоб зменшити витрати.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Також очільник ОВА повідомив, що у Миколаєві не встигнуть до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.

Станом на 4 вересня стало відомо, що «Миколаївоблтеплоенерго» отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку. Загалом Світовий банк надасть 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.

Як відомо, у ніч на 16 лютого цього року російські війська дронами атакували Миколаїв, внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що на базі Миколаївської ТЕЦ планують побудувати сучасний когенераційний комплекс на газопоршневих установках потужністю до 80 МВт. Прогнозується, що нове обладнання дозволить зменшити витрати на тепло.