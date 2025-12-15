У Миколаївській області протягом року усиновили 33 дитини

На Миколаївщині усиновлення отримали 33 дитини, фото: МикВісті

З початку 2025 року в Миколаївській області усиновили 33 дитини.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова, пишуть «МикВісті».

Окрім усиновлення, 227 дітей отримали опіку, а 88 — влаштовано в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. 25 дітей цьогоріч було переведено з інтернатів та інших закладів до сімейних форм виховання. Також було створено 8 нових дитячих будинків сімейного типу.

— З початку року було усиновлено 33 дитини. Це саме пріоритетна форма влаштування дитини, адже при усиновленні дитини набуває право біологічної дитини. [...] Розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей перебуває на контролі Служби у справах дітей, адже ми маємо можливість організовувати таку сімейну форму виховання, включно з великими родинними групами дітей, — додала Ірина Пономарьова.

Нагадаємо, у Миколаєві матір трьох малолітніх дітей можуть позбавити батьківських прав через те, що вона виховувала їх у небезпечних умовах та систематично залишала без нагляду.

Як повідомила керівниця Служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко, мати регулярно залишала дітей без нагляду. Під час останнього інциденту діти перебували в квартирі самі, без їжі та належних умов, поки жінка, за словами дітей, «пішла по пігулки».