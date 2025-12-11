  • четвер

    11 грудня, 2025

  • 5.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 5.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кім пояснив тривалі відключення світла на Миколаївщині: «Ми віддаємо більшу частини енергетики іншим областям»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, архівне фото «МикВісті»Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, архівне фото «МикВісті»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив причини тривалих відключень електроенергії в області, попри наявність Південноукраїнської АЕС.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами Віталія Кіма, Миколаївщина значну частину виробленої електроенергії передає іншим регіонам країни.

Реклама

— У нас 3–4 черги. На жаль, світла дуже довго немає, попри те, що у нас атомна станція. Більшість електрики ми віддаємо іншим областям України. Наприклад, на Заході ситуація краща, але вони не можуть віддати енергію іншим регіонам. А ми можемо, ми ділимось, — зазначив голова ОВА.

Він додав, що стан енергосистеми залишається складним через російські обстріли, однак найближчим часом можливе часткове покращення.

— Сподіваюсь, що скоро наші енергетики відновлять спроможність і тоді ситуація покращиться. Орієнтовно — наступний тиждень, у кращому випадку. Можливо, 15–16 грудня буде покращення, якщо Сили оборони стримають небо, — сказав він.

Крім того, щоб продовжити час подачі електроенергії для населення, область вимикає частину об’єктів критичної інфраструктури та переводить їх на генератори.

Зазначимо, на Миколаївщині за останні кілька днів ситуація з енергетикою значно погіршилась. Відключення стали більш триваліші і місцеві можуть залишатись без світла до 17 годин на добу.

Віталій Кім неодноразово казав, що попри те, що Миколаївщина виробляє у десять разів більше електроенергії, ніж споживає, мешканці області все одно залишатимуться без світла за графіками відключень, як і по всій Україні

Пізніше очільник Миколаївської обласної військової адміністраці повідомив, що у разі надзвичайних ситуацій з відключенням електроенергії в області буде діяти план «Острів». Це забезпечить безперебійну роботу критичної інфраструктури, соціальних об’єктів та органів управління.

Днями у обленерго заявили, що у Миколаївській області за останній місяць під час дії графіків погодинних відключень споживачів усіх черг залишали без електропостачання майже на однакову тривалість. У середньому без світла миколаївці були від 218 до 220 годин.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 14 годин: оприлюднили графіки відключення на 10 грудня
У Миколаєві ОСББ подали чотири заявки на компенсацію генераторів за 2025 рік
До 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 11 грудня
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві пройшла правозахисна конференція до Міжнародного дня прав людини

Ірина Олехнович
новини

Бюджетна комісія не підтримала ідею КП «Парки» взяти ще один кредит на прибиральні машини в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві ціни на оренду 1-кімнатної квартири зросли на 20% за рік

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві комісія погодила грантові проєкти NEFCO на €14 млн: реалізація проєктів займе мінімум 2 роки

Анна Гакман
новини

Два будинки в Миколаєві перевірять енергоаудитом, щоб спростувати зростання тарифів після модернізації

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

До 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 11 грудня
У Миколаєві ОСББ подали чотири заявки на компенсацію генераторів за 2025 рік
Жителі Миколаївщини будуть без світла по 14 годин: оприлюднили графіки відключення на 10 грудня

Бюджетна комісія не підтримала ідею КП «Парки» взяти ще один кредит на прибиральні машини в Миколаєві

Миколаївщину за добу атакували FPV-дронами вісім разів

До 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 11 грудня