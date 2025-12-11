Кім пояснив тривалі відключення світла на Миколаївщині: «Ми віддаємо більшу частини енергетики іншим областям»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, архівне фото «МикВісті»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив причини тривалих відключень електроенергії в області, попри наявність Південноукраїнської АЕС.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами Віталія Кіма, Миколаївщина значну частину виробленої електроенергії передає іншим регіонам країни.

— У нас 3–4 черги. На жаль, світла дуже довго немає, попри те, що у нас атомна станція. Більшість електрики ми віддаємо іншим областям України. Наприклад, на Заході ситуація краща, але вони не можуть віддати енергію іншим регіонам. А ми можемо, ми ділимось, — зазначив голова ОВА.

Він додав, що стан енергосистеми залишається складним через російські обстріли, однак найближчим часом можливе часткове покращення.

— Сподіваюсь, що скоро наші енергетики відновлять спроможність і тоді ситуація покращиться. Орієнтовно — наступний тиждень, у кращому випадку. Можливо, 15–16 грудня буде покращення, якщо Сили оборони стримають небо, — сказав він.

Крім того, щоб продовжити час подачі електроенергії для населення, область вимикає частину об’єктів критичної інфраструктури та переводить їх на генератори.

Зазначимо, на Миколаївщині за останні кілька днів ситуація з енергетикою значно погіршилась. Відключення стали більш триваліші і місцеві можуть залишатись без світла до 17 годин на добу.

Віталій Кім неодноразово казав, що попри те, що Миколаївщина виробляє у десять разів більше електроенергії, ніж споживає, мешканці області все одно залишатимуться без світла за графіками відключень, як і по всій Україні

Пізніше очільник Миколаївської обласної військової адміністраці повідомив, що у разі надзвичайних ситуацій з відключенням електроенергії в області буде діяти план «Острів». Це забезпечить безперебійну роботу критичної інфраструктури, соціальних об’єктів та органів управління.

Днями у обленерго заявили, що у Миколаївській області за останній місяць під час дії графіків погодинних відключень споживачів усіх черг залишали без електропостачання майже на однакову тривалість. У середньому без світла миколаївці були від 218 до 220 годин.