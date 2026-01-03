Кім увійшов до рейтингу довіри серед регіональних лідерів, — опитування

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім посів перше місце у рейтингу регіональних лідерів із найвищим рівнем довіри серед українців.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією SOCIS.

Результати соціологічного дослідження довіри до регіональних лідерів. Інфографіка: SOCIS

Згідно з опитуванням, загальний рівень довіри до Віталія Кіма перевищує 44%. Зокрема, понад 11% респондентів повністю довіряють очільнику Миколаївської ОВА, ще понад 33% — скоріше довіряють. Водночас майже 15% опитаних зазначили, що скоріше не довіряють Кіму, майже 19% — зовсім не довіряють, а більш як 22% не змогли визначитися з відповіддю.

Друге місце у рейтингу посів міський голова Харкова Ігор Терехов — рівень довіри до нього становить понад 40%. Також до переліку увійшли мер Києва Віталій Кличко, міський голова Львова Андрій Садовий та мер Дніпра Борис Філатов.

Результати соціологічного дослідження довіри до представників держвлади. Інфографіка: SOCIS

Результати соціологічного дослідження довіри до військових. Інфографіка: SOCIS

Серед представників центральної влади найбільшу довіру українці висловили президенту Володимиру Зеленському — майже 43%. Другу позицію посів перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із показником майже 26%. П’яту сходинку рейтингу зайняв голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія — понад 10%.

Окремо респонденти оцінили рівень довіри до військових лідерів. Найвищі показники зафіксували у колишнього Головнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного — майже 76%, а також у колишнього начальника Головного управління розвідки, нині очільника Офісу Президента Кирила Буданова — майже 72%. Рівень довіри до командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді («Мадяр») становить майже 36%.

Методологія дослідження

Опитування проводили з 12 по 18 грудня 2025 року. У ньому взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення та регіонами, з урахуванням внутрішньо переміщених осіб і громадян, які перебувають за кордоном. Дослідження не проводили на тимчасово окупованих територіях і в районах активних бойових дій. Метод опитування — особисте інтерв’ю (face to face) з використанням планшетів. Статистична похибка — ±2,6%.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім заявив, що не розглядає для себе участь у президентських виборах, а серед пріоритетів у політиці назвав завершення судової реформи та відбудову півдня.