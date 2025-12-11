«Більше так, ніж ні», — Кім допустив участь у виборах, але не сказав у яких
16:28, 11 грудня, 2025
-
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що й справді розглядає участь у виборах, коли їх зможуть провести в Україні. Водночас він не уточнив, про які саме вибори йдеться: президентські, парламентські чи місцеві.
Про це очільник Миколаївської ОВА розповів в ефірі Radio NV.
У контексті обговорень щодо можливого проведення виборів в Україні найближчими місяцями Віталій Кім підкреслив, що першочерговою умовою має бути гарантія реалізації права голосу для всіх громадян, зокрема для військових, які нині захищають власну державу.
— Виборів я особисто не боюся, але розділяю думку, що треба забезпечити повні права усіх, хто хоче проголосувати. Першочергово це хлопці і дівчата, які боронять нашу країну. Вони мають визначати напрямок розвитку нашої держави, вони мають право безпечно віддати свій голос на поточних виборах, — зазначив Віталій Кім.
Відповідаючи на запитання ведучого, чи планує він брати участь у майбутніх виборах, голова Миколаївської ОВА підтвердив, що й справді схиляється до такого рішення. Проте уточнення, про які саме вибори йдеться, він не надав.
— Я не впевнений, але думаю що більше так, ніж ні. Раніше До цього я відповідав завжди, що не прийняв цього рішення, але зараз бачу, що більше так, ніж ні, — відповів він.
Нагадаємо, раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповів, що аби провести безпечні та чесні вибори відповідно міжнародним стандартам, Україні потрібно щонайменше шість місяців для підготовки
