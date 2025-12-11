  • четвер

    11 грудня, 2025

  • 6.8°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 6.8° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Більше так, ніж ні», — Кім допустив участь у виборах, але не сказав у яких

Кім допустив участь у виборах, але не сказав у яких. Фото: Миколаївська ОВАКім допустив участь у виборах, але не сказав у яких. Фото: Миколаївська ОВА

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що й справді розглядає участь у виборах, коли їх зможуть провести в Україні. Водночас він не уточнив, про які саме вибори йдеться: президентські, парламентські чи місцеві.

Про це очільник Миколаївської ОВА розповів в ефірі Radio NV.

У контексті обговорень щодо можливого проведення виборів в Україні найближчими місяцями Віталій Кім підкреслив, що першочерговою умовою має бути гарантія реалізації права голосу для всіх громадян, зокрема для військових, які нині захищають власну державу.

— Виборів я особисто не боюся, але розділяю думку, що треба забезпечити повні права усіх, хто хоче проголосувати. Першочергово це хлопці і дівчата, які боронять нашу країну. Вони мають визначати напрямок розвитку нашої держави, вони мають право безпечно віддати свій голос на поточних виборах, — зазначив Віталій Кім.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи планує він брати участь у майбутніх виборах, голова Миколаївської ОВА підтвердив, що й справді схиляється до такого рішення. Проте уточнення, про які саме вибори йдеться, він не надав.

— Я не впевнений, але думаю що більше так, ніж ні. Раніше До цього я відповідав завжди, що не прийняв цього рішення, але зараз бачу, що більше так, ніж ні, — відповів він.

Нагадаємо, раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповів, що аби провести безпечні та чесні вибори відповідно міжнародним стандартам, Україні потрібно щонайменше шість місяців для підготовки

Останні новини про: Віталій Кім

«Перекривати дороги — не вихід», — Кім про відключення світла на Миколаївщині
Кім про будинок на Вінграновського: частину стояків підключать сьогодні, решта — після сплати боргів
Кім заявив, що правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів у справі щодо харчування дітей у Миколаєві
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші

Анна Гакман
новини

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич дорікнув Домбровській, що вона хоче бути мером: «Створила «Санацію» і займається заявами»

Анна Гакман
новини

«Я 10 років працював і можу спокійно ще пів року до виборів», — Сєнкевичу не принципова нова структура, але натякає на міжнародних партнерів

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Віталій Кім

Кім заявив, що правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів у справі щодо харчування дітей у Миколаєві
Кім про будинок на Вінграновського: частину стояків підключать сьогодні, решта — після сплати боргів
«Перекривати дороги — не вихід», — Кім про відключення світла на Миколаївщині

«Генератор зламався», — директорка «Проссекко 8» про те, чому кашу для школярів варили на вулиці

В ДЖКГ підтвердили, що виділяють в бюджеті ₴15,8 млн на зарплати «Паркам», хоча Чучмай казав, що у них все добре

4 години тому

Міськрада Миколаєва знову не розгляне нову структуру Сєнкевича: голосування провалили

Аліна Квітко

Головне сьогодні