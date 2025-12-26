Кім каже, що не має президентських амбіцій, а у політиці його цікавить судова реформа і відбудова півдня

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що не розглядає для себе участь у президентських виборах, а серед пріоритетів у політиці назвав завершення судової реформи та відбудову півдня.

Про це він сказав у ефірі програми «Діалог» на ТРК «МАРТ».

За словами Віталія Кіма, тема довкола виборів має вирішуватися лише за умови повного забезпечення виборчих прав громадян, насамперед військових, внутрішньо переміщених осіб та українців за кордоном.

— Важке питання, без цього, думаю, ми не маємо цього робити. Ми маємо забезпечити всі права виборців, — сказав Віталій Кім.

Він наголосив, що не має особистих політичних амбіцій заради посад чи статусу, однак готовий брати участь у процесах, які матимуть користь.

— Якщо буде задача серйозна, корисна і повноважна. Я не знаю, буду чи ні. Я не знаю, як буде це розвиватись, але говорити про це всі будуть. Якщо в обговоренні будуть задачі завершення судової реформи, відновлення півдня, які кореспондують з моєю політикою, то так. Крісла, десь там посидіти не цікавлять, — заявив очільник області.

Віталій Кім зазначив, що як представник виконавчої влади, точно буде залучений до організації виборчого процесу в області, якщо таке рішення буде ухвалене на державному рівні.

— Вважаючи, що я є представником виконавчої влади, я буду залучений до забезпечення виборів, як процесу. В області щонайменше. організаційно я буду це робити. Я скоріше так, ніж так ні, десь буду приймати участь, але зараз немає конкретики. Про президентські вибори я не думаю, — підсумував очільник ОВА.

Нагадаємо, 22 грудня у Верховній Раді сформували робочу групу щодо пришвидшеної підготовки до проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

Наступного дня 23 грудня в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення постановою Центральної виборчої комісії відновили роботу «Державного реєстру виборців».

Водночас президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Москва готова розглянути можливе припинення вогню у день виборів в Україні.