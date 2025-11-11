Графік відключень світла на Миколаївщині 12 листопада: хто й на скільки буде без електрики
21:00, 11 листопада, 2025
У Миколаєві 12 листопада, в залежності від черги, прогнозують для споживачів від 10 до 14 годин без світла.
У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній графік погодинних відключень електрики на середу, 12 листопада. Обмеження діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59.
Час відключення вказаний з урахуванням перехідних «жовтих» годин — моментів переключення між включенням та вимкненням.
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 — 03:00 - 06:30; 10:00 - 13:30; 17:00 - 20:30;
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 1.2 — 03:00 - 06:30; 10:00 - 13:30; 17:00 - 20:30;
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 2.1 — 00:00 - 03:00; 10:00 - 17:00; 20:30 - 00:00;
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 2.2 — 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 00:00;
Всього: 14 годин
- 3.1 — 00:00 - 03:00; 06:30 - 10:00; 13:30 - 17:00; 20:30 - 00:00;
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 3.2 — 06:30 - 10:00; 13:30 - 20:30;
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 4.1 — 06:30 - 13:30; 17:00 - 00:00;
Всього: 14 годин
- 4.2 — 07:30 - 10:00; 13:30 - 17:00; 20:30 - 00:00;
Всього: 9 годин 30 хвилин
- 5.1 — 00:00 - 03:00; 06:30 - 10:00; 13:30 - 17:00;
Всього: 10 годин
- 5.2 — 03:00 - 06:30; 10:00 - 13:30; 17:00 - 20:30;
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 6.1 – 00:00 - 03:00; 07:30 - 13:30;
Всього: 12 годин 30 хвилин
- 6.2 — 00:00 - 00:30; 07:30 - 10:00; 13:30 - 20:30
Всього: 10 годин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
