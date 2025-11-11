  • вівторок

Графік відключень світла на Миколаївщині 12 листопада: хто й на скільки буде без електрики

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві 12 листопада, в залежності від черги, прогнозують для споживачів від 10 до 14 годин без світла.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній графік погодинних відключень електрики на середу, 12 листопада. Обмеження діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59.

Час відключення вказаний з урахуванням перехідних «жовтих» годин — моментів переключення між включенням та вимкненням.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 — 03:00 - 06:30; 10:00 - 13:30; 17:00 - 20:30;

Всього: 10 годин 30 хвилин

  • 1.2 — 03:00 - 06:30; 10:00 - 13:30; 17:00 - 20:30;

Всього: 10 годин 30 хвилин

  • 2.1 — 00:00 - 03:00; 10:00 - 17:00; 20:30 - 00:00;

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 2.2 — 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 00:00;

Всього: 14 годин

  • 3.1 — 00:00 - 03:00; 06:30 - 10:00; 13:30 - 17:00; 20:30 - 00:00;

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 3.2 — 06:30 - 10:00; 13:30 - 20:30;

Всього: 10 годин 30 хвилин

  • 4.1 — 06:30 - 13:30; 17:00 - 00:00;

Всього: 14 годин

  • 4.2 — 07:30 - 10:00; 13:30 - 17:00; 20:30 - 00:00;

Всього: 9 годин 30 хвилин

  • 5.1 — 00:00 - 03:00; 06:30 - 10:00; 13:30 - 17:00;

Всього: 10 годин

  • 5.2 — 03:00 - 06:30; 10:00 - 13:30; 17:00 - 20:30;

Всього: 10 годин 30 хвилин

  • 6.1 – 00:00 - 03:00; 07:30 - 13:30;

Всього: 12 годин 30 хвилин

  • 6.2 — 00:00 - 00:30; 07:30 - 10:00; 13:30 - 20:30

Всього: 10 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

У Миколаївській обласній клінічній лікарні встановили сонячну електростанцію

Аліна Квітко
новини

Лідер спільноти бізнесменів «МрійДій» підтримав знесення 192 дерев для будівництва АЗС в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відкриють 70 точок для продажу ялинок та святкових прикрас

Анна Гакман
новини

В ОВА запевнили: ґрунтові води не завадять будівництву укриття для дитячого паліативного центру в Миколаєві

Альона Коханчук
новини

До шкільних їдалень Миколаєва закуплять теплові шафи: управління освіти вже оголосило тендер на ₴3,4 млн

Юлія Бойченко
У Південноукраїнську родини загиблих військових зможуть отримати допомогу на придбання пічного палива

Колишньому віцепрем’єру Чернишову оголосили підозру у незаконному збагаченні

4 години тому

Наглядова рада «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора

